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Yeni Asya’nın karikatüristi İbrahim Özdabak ‘Zincirleme FETÖ propagandası’ndan sabıkalı çıktı

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve karikatüristi ’ın ‘zincirleme Terör örgütü propagandası’ konusunda sabıkalı olduğu ortaya çıktı. İbrahim Dabak’ın daha önce çizdiği bazı karikatürleri yüzünden ‘ propagandası’ yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılıp hapse çaptırıldığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 29.05.2020 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020
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‘ZİNCİRLEME FETÖ PROPAGANDASI’NDAN SABIKALI ÇIKTI

Fetullahçı Terör Örgütü'nü () destekler mahiyette yayınları ile dikkat çeken Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ile ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. İbrahim Özdabak'ın 'Terör örgütü propagandası' propagandası konusunda sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Özdabak hakkında 2018 yılında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak' suçundan iddianame düzenlendiği öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısı Yavuz Şahin tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Özdabak'ın FETÖ propagandası içerikli karikatürleri tek tek sıralandı. Şüphelinin 5 Şubat 2015 tarihinde demir parmaklıklar arasında bulunan bir binanın resmedilerek binanın üzerine '' yazdığı, bu binayı ateşe veren yüzü maskeli bir şahsın da resminin yer aldığı bir karikatürünün yayınlandığı kaydedildi.



16 SKANDAL KARİKATÜR TEK TEK SIRALANDI

Yine Özdabak'ın 22 Eylül 2015 tarihinde FETÖ'ye üye olmak suçundan tutuklanan Gültekin Avcı'nın kelepçeli bir resmini ve bu resmin önünde hakim cübbesi giymiş, kafası kuma gömülmüş bir şahsın resmini çizdiği belirtildi.

Şüphelinin 9 Ekim 2015 tarihinde çizgi film karakteri Caillou (Kayyu)'nun kelepçelenerek askerler tarafından götürülmesine ilişkin bir karikatürünün yayınlandığı, bu karikatür ile FETÖ silahlı terör örgütünün kanalı STV'nin kapatılması ya da yöneticileri hakkında soruşturma başlatılmasına yönelik tepkisel bir karikatür olduğunun anlaşıldığı kaydedildi. İddianamede, şüpheli İbrahim Özdabak'ın buna benzer 16 karikatürü tek tek sıralandı.

FETÖ'YÜ MASUMLAŞTIRMAYA ÇALIŞTI

İddianamede, gerçek adı Halil İbrahim Özbadak olan şüphelinin Yeni Asya Gazetesi'nde karikatürler yaparak yayınladığı, şüphelinin FETÖ'yü ve bu örgüte yönetici olan ya da üye olan şahısları masum veya mağdur göstermeye çalıştığı kaydedildi.

ZİNCİRLEME FETÖ PROPAGANDASINDAN HAPİS

Dava İstanbul 'nde görüldü. Karar ise geçtiğimiz aylarda çıktı. Karara göre, İbrahim Özdabak hakkında atılı suç kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapse hükmedildiği öğrenildi. Şüpheli ile aynı dosyada yargılanan Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de 'Terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle açılan davada 1 yıl 8 ay hapse mahkûm edildiği belirlendi.

(Sema ALİM DALGIÇ/SABAH)

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