AK Parti hükümetine karşı ilk sokak eylemi: Gezi kalkışması

KENAN KIRAN / SABAH

8'i sivil, 2'si polis 10 kişinin öldüğü Gezi kalkışması; 27 Mayıs 2013'te başladı, 22 gün boyunca 79 ile yayıldı. FETÖ'nün polis, hakim ve savcılarının açık destek verdiği ve şiddete göz yumduğu eylemlerde; Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde Beşiktaş'ta bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi işgal edilmek istendi.

EYLEMCİLER OFİSE 50 METRE KALA DENİZDEN BOTLARLA GETİRİLEN 200 ÇEVİK KUVVET POLİSİNCE ENGELLENDİ

Başbakanlık Çalışma Ofisi'ne çıkan bütün yollar terör gruplarınca kesildi, ofis yağmalanmak istendi. Çapulcular Dolmabahçe'ye geldi ancak FETÖ'cü polis amirleri yeterli tedbir almadı. Eylemciler ofise 50 metre kala denizden botlarla getirilen 200 Çevik Kuvvet polisince engellendi.

CAMİ İŞGAL EDİLDİ, İNÖNÜ STADI ÖNÜNDE PATLATICI DÜZENEK BULUNDU

Başbakanlık Çalışma Ofisi'nin işgal edilmek istendiği gece, Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii üç gün boyunca işgal edildi. Taksim Gümüşsuyu caddesindeki barikata 8 adet piknik tüpü yerleştirildiği tespit edildi. İnönü Stadı'nın önüne konulan düzeneğin patlatılması Çevik Kuvvet tarafından önlendi.

GEZİ KALKIŞMASINDA ŞİDDETİ KÖRÜKLEYEN POLİS AMİRLERİ FETÖ'DEN TUTUKLANDI

Gezi kalkışmasında çadırları yaktıran dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli ve orantısız güç kullanan yardımcısı Mithat Aynacı, FETÖ'den tutuklandı. Mithat Aynacı, 15 Temmuz'da İstanbul Emniyeti'ni işgale gelen tanktan askeri kamuflajla çıktı.

ZEKERİYA ÖZ, PKK'NIN GEZİ EYLEMLERİNE KATILMAMASINDAN RAHATSIZ OLDU

FETÖ'nün kara kutusu olan ve yurt dışına kaçan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz, terör örgütü PKK'nın Gezi kalkışmasına katılmamasından rahatsız oldu ve "Gezi olaylarına PKK müdahil olsaydı şu an hükümet edenlerin bu makamda oturma imkanları olmayacaktı, PKK emri kimden aldıysa katılmadı!" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi kalkışmasına açıktan destek verdi ve "Bir ülkede diktatöre diz çöktüren sevgili gençler, sizinle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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OSMAN KAVALA, GEZİ KALKIŞMASINDAN ÖNCE SOROS'LA MACARİSTAN'DA GÖRÜŞTÜ

İşadamı Osman Kavala'nın; dünyada kalkışma ve darbe girişimlerine destek verdiği bilinen spekülatör George Soros'la Gezi kalkışmasından 52 gün önce Macaristan'da görüştüğü tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Osman Kavala'nın; Gezi kalkışması öncesi eylemlerin planlanma aşamasında 5 Nisan 2013 tarihinde Macaristan'a gittiği tespit etti. Açık Toplum Vakfı'nın Genel Sekreteri Gökçe Tüylüoğlu'nun, Osman Kavala'yla Macaristan'a gittiği öğrenildi.

SOROS, GEZİ KALKIŞMASINDA 1 MİLYON DOLAR PARA GÖNDERMİŞ

MASAK; Osman Kavala'nın yönetim kurulu üyesi olduğu Açık Toplum Vakfı'na, George Soros tarafından 2011-2017 arası 13.5 milyon dolar aktarıldığını tespit etti. Gezi kalkışmasından 12 gün önce ve olayların zirve yaptığı süreçte yapılan 500 biner dolarlık iki para transferi dikkat çekiyor.

BARKEY, OSMAN KAVALA'YLA 265 GÖRÜŞME YAPMIŞ!

Osman Kavala'nın; eski CIA danışmanı Henri Barkey'le bağlantıları tespit edildi. 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Henri Barkey'in; 1 Ocak 2013-31 Aralık 2017 tarihleri arasında Osman Kavala'yla 265 adet görüşme yaptığı tespit edildi. Barkey'in; Gezi kalkışması öncesi ve sonrasında İstanbul ve Ankara'da bazı isimlerle telefon görüşmesi yaptığı saptandı.

"GAZ MASKESİ ALINSIN VE PARA HESABI AÇILSIN"

İddianamede; Osman Kavala'nın başkanlığını yaptığı Anadolu Kültür AŞ'nin yönetim kurulu üyesi Mine Özerden'in, Gezi kalkışmasının zirvede olduğu 30 Mayıs 2013 tarihinde göstericilere gaz maskesi alınması için çalışmalar yapılması ve para hesabı açılması istediğine yönelik telefon görüşmesi yer alıyor.

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16 SANIK YARGILANIYOR, 7 SANIK FİRARDA!

Gezi kalkışmasının Osman Kavala'nın yönetim kurulu üyesi olduğu Açık Toplum Vakfı ile Taksim Dayanışma Platformu tarafından organize edildiği ifade ediliyor.

Gezi kalkışmasında 7'si firari 16 sanık yargılanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede; sanıkların tamamı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor. İddianamede 746 kişi de müşteki olarak yer aldı.

Sanıklardan işadamı Osman Kavala; Gezi kalkışmasının finansörü olmakla suçlanıyor. Osman Kavala, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında da, "casusluk" suçundan tutuklandı.

Taksim Dayanışma Platformu üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman da, sanıklar arasında yer alıyor.

Sanıklardan Yiğit Aksakoğlu, Ali Hakan Altınay, Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay ve Yiğit Ali Ekmekçi de tutuksuz yargılanıyor.

Sanıklardan Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi yurt dışına firar etti.

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589 ARAÇ YAKILDI, 409 BİNA TAHRİP EDİLDİ

Gezi kalkışmasında, özel ve kamuya ait 589 aracı yakıldı, aralarında işyeri, parti ve kamu binalarının da yer aldığı 409 binayı tahrip edildi. Sokak ve caddelerde barikatlar kuruldu.

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ERDOĞAN: SOROS MİLLETLERİ BÖLÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi olaylarında teröristlerin finans kaynağı olan bir kişinin (Osman Kavala) şu anda içeride olduğunu belirterek, "Onun arkasında kim var? Meşhur Macar Yahudisi Soros. Bu adam dünyada milletleri bölmek, parçalamakla adeta birilerini görevlendiren, parası bol ve bu paraları da bu şekilde tüketen birisidir. Türkiye'deki temsilcisi de aynı şekilde babadan zengin ve bu imkanlarını da bu ülkeyi parçalayıp, bölen işte bu özellikle terör eylemlerine her türlü bu noktada desteği veren kişi. Şimdi içeride" ifadelerini kullanmıştı.

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2013 MAYIS'INDA IMF BORCUNU SIFIRLAYIP, YARIM ASRI AŞKIN BİR DEFTERİ DE KAPADIK, GEZİ OLAYLARI BAŞLADI

Erdoğan, iktidara geldiklerinde 23,5 milyar dolar tutarındaki IMF borcunu kucaklarında bulduklarını anımsatarak, usanmadan bunu ödediklerini belirterek, "Nihayet 2013 Mayıs'ında IMF borcunu sıfırlayıp, yarım asrı aşkın bir defteri de kapadık. Zaten ne olduysa ondan sonra oldu, çılgına döndüler. Gezi Olayları ile başlayan ve hala devam eden bu dönemde yaşadıklarımızı IMF boyunduruğundan kurtulmamızdan bağımsız kabul etmiyorum" demişti.

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200 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE MALİYETE NEDEN OLDU

Gezi kalkışması; faizlerin yüzde 4.6 ile tarihin en düşük seviyesine indiği, yaklaşık 100 milyar dolar büyüklüğündeki altyapı ihalelerine talebin yağdığı dönemde başladı ve ekonomiye 200 milyar doların üzerinde maliyete neden oldu.