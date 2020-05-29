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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açılışında uyardı: Tehlike henüz geçmiş değil

Prof. Dr. , Başkan 'ın da katıldığı törenle açılıyor. Açılış öncesinde açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca, "Tehlike henüz geçmiş değil, tedbirlere devam etmek zorundayız." diyerek koronavirüs salgını konusunda uyardı.

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Giriş Tarihi: 29.05.2020 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020
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BAKAN KOCA UYARDI: TEHLİKE HENÜZ GEÇMİŞ DEĞİL

Balkan , yapımı tamamlanan Sancaktepe Prof. Dr. 'nin açılışını yaptı. Erdoğan, Fahrettin Koca ile beraber hastaneyi gezdi. Daha sonra Sağlık Bakanı Koca açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması: Tehlike henüz geçmiş değil |Video BAKAN KOCA'DAN FLAŞ KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI: TEHLİKE HENÜZ GEÇMİŞ DEĞİL |VİDEO

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

Buralar sağlık turizminde kamunun önemli köşe taşları olacak. Depremden etkilenmeyen yatay mimariye sahip. rekor denecek sürede 45 günde tamamlandı. 8 bloktan oluşuyor. 500 araçlık otoparkı mevcut.

Yeterli laboratuvar imkanları var. Bütün hasta yatakları gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülme özelliğine sahip.

Son dakika: İşte Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin içi | Video SON DAKİKA: İŞTE FERİHA ÖZ ACİL DURUM HASTANESİ'NİN İÇİ | VİDEO

Salgınla mücadelede ülkemiz tüm dünyaya örnek bir başarı sağladı. Son vakaya kadar ülkemiz de vatandaşlarımız da risk altında. Sağlık çalışanları herkesten fazla bu riski taşımaktadır. Sağlık çalışanlarından yitirdiklerimiz oldu.

Acil durum hastanelerine Feirha Öz ve Murat Dilmener'in adlarını veriyoruz. 2 Nisan günü günlük bildirimimize bir acı haberi daha eklemek zorunda kaldık. Prof. Dr. Feriha Öz'ün korona virüse yenik düşmesi haberiydi bu.

Prof. Dr. Feriha Öz, 'Hocaların hocası' olarak anılıyordu...

Son güne kadar evinden de katkı vermeye devam etti. Belki de onu virüsle bulaştıran bu gayretiydi. Hayatını patolojiye adayan Feriha Öz, sadece yaşarken değil ölümüyle de patoloji biliminin tanınmasını sağladı. Bu hastanenin onun anılarını yaşatmasını diliyorum.

Her geçen gün güçlenen sağlık sistemimiz 21. yüzyılda Türkiye'nin adını sağlık ülkesi olarak yazdıracaktır.

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! Başkan Erdoğan incelemelerde bulundu PROF. DR. FERİHA ÖZ ACİL DURUM HASTANESİ HİZMETE AÇILDI! BAŞKAN ERDOĞAN İNCELEMELERDE BULUNDU

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