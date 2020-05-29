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Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğünden ‘yeni trafik cezaları’ paylaşımlarıyla ilgili açıklama

Son dakika haberine göre 'nce, sosyal medyada yer alan 'hayırlı olsun ' başlığıyla paylaşılan bilgilerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

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Giriş Tarihi: 29.05.2020
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'nden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde sosyal medyada 'hayırlı olsun ' başlığı altında gerçek dışı bilgiler yer aldığı ve paylaşıldığı belirtildi. Açıklamada, "Trafik idari para ceza miktarlarına ilişkin güncellemeler; her yıl sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak hesaplanmakta ve kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılarak 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmaktadır. Güncel trafik idari para cezası tutarlarına www.trafik.gov.tr adresinden ulaşılabilmekte olup, sosyal medyada yer alan gerçeği yansıtmayan bilgi ve paylaşımlara itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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