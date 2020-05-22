Bodrum'da bir garip olay! Kepçe denize daldı

Sabah gazetesinden Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre; Bodrum Yalıkavak sahilinde, insanı hayretler içerisinde bırakan bir olay yaşandı. Aşağı Gökçebel mevkii Şendoğan Caddesi üzerindeki bir sitenin hemen önündeki sahilde denize kepçe sokuldu. Kepçe uzun süre denizdeki kumu boşattı. Bir hafta önce gemiyle getirilip platform üzerine konulan kepçenin denizi eştiği görüldü. Bu sırada denizin ekolojik dengesine büyük zarar verildi.

Daha sonra onlarca tır kepçenin çalıştığı noktaya çuvallarla getirilen beyaz kum denize dozerle boşaltıldı. Ayrıca denizin içine gece vakti beton dubalar yerleştirildiği öğrenildi.

YALIKAVAK/GÖKÇEBEL SAHİLİNDE DENİZİ KATLEDİYORLAR

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili tepkisini dile getiren Güney Şirin, "Bir hafta önce deniz altını iş makinalarıyla kazdılar. Deniz altındaki tüm canlıları yok etme pahasına. Şimdi ise deniz kıyısına dışarıdan getirilen kumu serecekler. Ne denizin, ne altı ekosistemin hiç bir önemi yok. Maalesef kamu kurumları üstüne düşeni yeterince yapmıyor, yapamıyor. Ekoloji mücadelesinden üç beş doğasever can siperhane mücadele ediyor. Milyon dolarlık villalar da oturanlar şunu çok iyi bilmeliler, zevkini süreceğiniz deniz tüm deniz ekosistemi ile bir bütündür. Denizin dengesi bozulursa hiç birimizin dengesi kalmayacaktır. Lütfen her yurttaş gibi sizde sorumlu davranın ve bu yıkımı durdurun" dedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yalıkavak sahilinde yaşanan olayla ilgili CHP'li Bodrum İlçe Belediyesi'nin nasıl bir işlem yapacağı merak konusu oldu. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün de olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ / SABAH