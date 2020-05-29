Başkan Erdoğan'dan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 45 günde yapımı tamamlanan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hakkında sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Ülkemiz her alanda hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemektedir." ifadelerine yer verdi.
Yapımı 45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Başkan Erdoğan, o açılışın ardından sosyal medya hesabından hastaneyle ilgili detayların yer alığı bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Dünyada pek çok ülkede salgın sebebiyle sağlık sisteminin çöktüğü bir dönemde, Türkiye kem mevcutr imkanlarını en iyi şekilde kullanarak, hem de yeni imkanlar üreterek farklı bir konuma gelmiştir.
Türkiye'deki Genel Sağlık Sigortasını incelemek için dünyanın dört bir yanından heyetler ülkemizi ziyaret etmektedir.
Salgın döneminden sonra hem sağlık tesislerimiz, hem genel sağlık sigortamız başarılı bir model oılarak küresel düzeyde daha çok ilgi çekecektir.
İnşallah ülkemize yapacağımız daha çok hizmetlerimiz olacaktır."
"HASTANE DEPREME DAYANIKLI OLARAK İNŞA EDİLDİ"
Hastanenin teknik detaylarının da yer aldığı grafikte, 125 bin metrekare alan üzerine 45 günde inşa edilen 1008 yatak kapasiteli hastanede, 432 yoğun bakım ünitesi ve 16 ameliyathane bulunduğu belirtildi.
Ayrıca, hastanenin 50 bin metrekare peyzaj ve otopark alanı, 500 araç kapasiteli otoparka sahip olduğu bilgisi paylaşıldı.
"Hastane, depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Muhtemel bir depremde yaralıların tedavisinde etkin rol oynayacak." cümlesinin yer aldığı grafikte, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz'ün isminin bu hastanede yaşatılacağı vurgulandı.
Grafikte merhume Prof. Dr. Feriha Öz'ün ve hastane binasının fotoğrafları kullanıldı.
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