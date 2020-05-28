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İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da Cuma namazı kılınacak olan camiler

Son dakika haberi... Valisi , 29 Mayıs Cuma günü “Cuma Namazı” kılınacak camii, mescit ve diğer açık alanların duyurusunu özel bir video ile paylaştı. İstanbul’da başta Süleymaniye, Sultanahmet, (Eminönü), ve ’nde Cuma namazı kılınabilecek.

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Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
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İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI KILINACAK OLAN CAMİLER

'da Cuma Namazı kalınacak camii, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi.

İstanbul Valiliği bu anlamlı gün için özel bir video hazırladı. Videoyu Vali sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da Cuma namazı kılınacak olan camiler | VİDEO İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA AÇIKLADI! İŞTE İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI KILINACAK OLAN CAMİLER | VİDEO

İstanbul'da başta Süleymaniye, Sultanahmet, (Eminönü), ve 'nde Cuma namazı kılınabilecek. Öte yandan hangi ilçede hangi camide cuma namazının kılınacağı İstanbul Valiliğinin sitesinden açıklandı.

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