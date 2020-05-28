İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da Cuma namazı kılınacak olan camiler
Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 29 Mayıs Cuma günü “Cuma Namazı” kılınacak camii, mescit ve diğer açık alanların duyurusunu özel bir video ile paylaştı. İstanbul’da başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni Camii (Eminönü), Ortaköy Camii ve Çamlıca Camii’nde Cuma namazı kılınabilecek.
İstanbul'da Cuma Namazı kalınacak camii, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi.
İstanbul Valiliği bu anlamlı gün için özel bir video hazırladı. Videoyu Vali Ali Yerlikaya sosyal medya hesaplarından paylaştı.
İstanbul'da başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni Camii (Eminönü), Ortaköy Camii ve Çamlıca Camii'nde Cuma namazı kılınabilecek. Öte yandan hangi ilçede hangi camide cuma namazının kılınacağı İstanbul Valiliğinin sitesinden açıklandı.
29 Mayıs Cuma günü— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 28, 2020
Özlem ve hasret bitiyor.
İstanbul'da #CumaNamazı kılınacak Camii, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi.
Gerekli tedbirlere uyarak ibadetimizi yapacağız.
Allah kabul etsin.https://t.co/N1zsIefmvV… pic.twitter.com/6o8R7rj40s
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