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Zeynep’in katili ‘Milli boksör’ değilmiş! Türkiye Boks Federasyonu’ndan flaş açıklama

Sabah'tan 'ın haberine göre, , bayramın ilk günü eski erkek arkadaşı tarafından kendi evinde öldürülen cinayeti ile ilgili basın açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada, olarak anılan ’nun Takımları ile hiçbir bağlantısı olmadığı vurgulandı.

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Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
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ZEYNEP’İN KATİLİ ‘MİLLİ BOKSÖR’ DEĞİLMİŞ!

'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde adlı genç kızın sevgilisi tarafından katledilmesi olayıyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Gündeme olarak gelen hakkında Türkiye Boks Federasyonu Başkanı adına basın açıklamasında bulundu. Gözgeç, Ahmet Selimoğlu için 'Milli formayı giymemiştir' dedi.

"ŞAHSIN BOKS MİLLİ TAKIMLARIMIZLA HİÇ BİR BAĞLANTISI YOKTUR"
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamada, "Bir kaç gündür yazılı ve görsel medyada yer alan "Milli Boksör sevgilisini öldürdü" başlığı altındaki haberleri üzülerek takip etmekteyiz. Bu olayda adı geçen şahıs 2012 yılında Üniversiteler arası boks turnuvasına katılmıştır. Bunun dışında ülkemizi ve Federasyonumuzu yurt dışında milli formayla temsil etmemiştir. Adı geçen şahıs Olimpiyat Oyunları, Dünya Şampiyonası ya da Avrupa Şampiyonasında milli formayı giymemiştir. Dolayısıyla Milli Sporcu olarak lanse edilmesi bizleri ve Uluslararası alanda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden derinden üzmüştür. Boks sporu asil bir spordur ve Milli Boksörlerimiz tüm kamplarını antrenörler ve psikolog gözetiminde yapmaktadır. Şahsın daha önceki yıllarda farklı suçlara karıştığı ve bu yapıda bir insanın Milli Takımımızda yer alamayacağı Tüm Boks Camiasının malumudur. Selim Ahmet Kemaloğlu adlı şahsın Boks hiç bir bağlantısı yoktur. Kaldı ki katil katildir, her meslekten olabilir. Reyting için özellikle "Boksör" denilmesi doğru değildir" ifadelerini kullandı.

"KADINLARI ÜCRETSİZ BOKS DERSLERİNE DAVET ETTİK"
Açıklamaya şu ifadelerle devam edildi, "Biz daha önce kadına karşı şiddet olaylarını gerek görsel gerekse yazılı basında defalarca kınadık. Kadınların kendilerini savunmayı öğrenebilmeleri için tüm boks salonlarımızda kadınları ücretsiz boks derslerine davet ettik. Bu acı olayda hayatını kaybeden Zeynep Şenpınar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Böyle bir olayın tekrar yaşanmamasını temenni ediyoruz."

Hayrettin Şaşmaz/SABAH

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