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Son dakika: MSB duyurdu: Rusya ile 13’üncü ortak devriye icra edildi

Son dakika haberine göre (), Türk ve Rus askerlerinin 'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 13. Türk-Rus icra ettiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
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MSB DUYURDU! İDLİB'DE KRİTİK GÜN

'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 13'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." denildi.

Paylaşımda, devriyenin fotoğraflarına da yer verildi.



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