Son dakika: MSB duyurdu: Rusya ile 13’üncü ortak devriye icra edildi
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Rus askerlerinin İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 13. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra ettiğini açıkladı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 13'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." denildi.
Paylaşımda, devriyenin fotoğraflarına da yer verildi.
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