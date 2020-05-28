Ankara, İstanbul ve İzmir'de cuma namazı kılınacak camiler açıklandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan itibaren cemaatle kılınmayan namaz, yarın cuma namazıyla birlikte yeniden kılınabilecek. Normalleşme adımları kapsamında hangi camilerde cemaatle namaz kılınabileceği belirlendi. Ankara, İstanbul ve İzmir'de cuma namazı hangi camilerde kılınacak? İşte cuma namazının kılınacağı camiler...