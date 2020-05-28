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Haberler Galeri Ankara, İstanbul ve İzmir'de cuma namazı kılınacak camiler açıklandı

Ankara, İstanbul ve İzmir'de cuma namazı kılınacak camiler açıklandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan itibaren cemaatle kılınmayan namaz, yarın cuma namazıyla birlikte yeniden kılınabilecek. Normalleşme adımları kapsamında hangi camilerde cemaatle namaz kılınabileceği belirlendi. Ankara, İstanbul ve İzmir'de cuma namazı hangi camilerde kılınacak? İşte cuma namazının kılınacağı camiler...

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Giriş Tarihi: 28.05.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 13:19
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Ankara, İstanbul ve İzmir'de cuma namazı kılınacak camiler açıklandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan itibaren cemaatle kılınmayan namaz, yarın cuma namazıyla birlikte yeniden kılınabilecek. Normalleşme adımları kapsamında hangi camilerde cemaatle namaz kılınabileceği belirlendi. Ankara, İstanbul ve İzmir'de cuma namazı hangi camilerde kılınacak? İşte cuma namazının kılınacağı camiler...

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Ankara, İstanbul ve İzmir'de cuma namazı kılınacak camiler açıklandı

ANKARA'DA HANGİ CAMİLERDE CUMA NAMAZI KILINACAK?

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Ankara, İstanbul ve İzmir'de cuma namazı kılınacak camiler açıklandı
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Ankara, İstanbul ve İzmir'de cuma namazı kılınacak camiler açıklandı
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Ankara, İstanbul ve İzmir'de cuma namazı kılınacak camiler açıklandı