Son dakika: PKK'ya Kuzey Irak'ta darbe! 5 terörist öldürüldü
Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Irak'ın kuzeyinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." bilgisini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Haftanin ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Haftanin ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
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