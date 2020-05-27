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Son dakika: PKK'ya Kuzey Irak'ta darbe! 5 terörist öldürüldü

Son dakika haberine göre; () "'ın kuzeyinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 'lı 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." bilgisini paylaştı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.05.2020 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020
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KUZEY IRAK'TA PKK'YA DARBE

, kuzeyindeki Haftanin ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 5 'lı teröristin düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Haftanin ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

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