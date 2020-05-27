27 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Camilerde cuma namazı heyecanı!

Camilerde cuma namazı heyecanı!

Türkiye'de camiler 29 Mayıs'ta cemaatine kavuşuyor. Yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde cuma namazı kılınacak. Toplu ibadetler için camiler dezenfekte edilirken, yetkililerden vatandaşlara önemli uyarılar da geldi. Abdesthane ve tuvaletler kapalı olacağı için abdestin ev ve iş yerlerinde alınması, seccadeyle gelinmesi, hastalık belirtisi taşıyanların evde kalması uyarısı yapıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.05.2020 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020
ABONE OL
CAMİLERDE CUMA NAMAZI HEYECANI!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan camilerde 29 Mayıs'ta ilk cuma namazı kılınacak. Yaklaşık 2,5 ay sonra cemaatine kavuşacak camilerde toplu ibadet için son hazırlıklar tamamlanıyor. Açılışa hazırlanan camilerde dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor. Fatih Belediyesi ekipleri de, aralarında Sultanahmet, Beyazıt, Yavuz Sultan Selim, Süleymaniye gibi camilerin de yer aldığı 11 selatin camisini dezenfekte etmeye başladı. Ekipler Sultanahmet Camii içerisinde bulunan halı, kolon, giriş gibi temasın olabileceği yerleri dezenfekte etti.

SELİMİYE'DE HAZIRLIKLAR TAMAM
Edirne'deki Selimiye Camii'ndeki hazırlıklar da son aşamaya geldi. 29 Mayıs'ta cuma namazı ile başlayacak toplu ibadet için hazırlıklar son aşamaya geldi. İlk etapta öğle, ikindi ve cuma vakit namazlarının kılınabileceği tarihi camide, halılar temizlenirken, tüm ibadet edilen noktalar da dezenfekte edildi. Tespihlerin kaldırıldığı caminin iç kısmında sterilizasyon çalışmaları tamamlandı.

İLK DEFA GÖREVE BAŞLIYOR GİBİ
Selimiye Camii İmam Hatibi Yusuf Serenli büyük heyecan yaşadıklarını söyledi. Toplu ibadet konusunda tüm önlemleri aldıklarını söyleyen Serenli, "5 bin kişinin aynı anda cuma kıldığı veya 30 bin kişinin burada Kadir Gecesi'nde ibadet ettiğini düşünürsek çok değişik geldi bu süreç. Büyük bir heyecan içerisindeyiz. Sanki ilk defa göreve başlıyormuşuz heyecanı var bizde" dedi.

SECCADE VE MASKEYLE GELİN
Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs ile mücadele sürecinde 29 Mayıs'ta yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde kılınmaya başlanacak cuma namazı için alınması gereken tedbirlere ilişkin "Camilerimiz Cemaatine Kavuşuyor" başlığıyla afiş yayınladı. Camilerin abdesthane ve tuvaletlerinin kapalı olacağı için abdestin ev ve iş yerlerinde alınması uyarısı yapılan afişte, camide bulunulduğu süre içerisinde maskenin çıkarılmaması ve kişisel seccadeyle gelinmesi gerektiği vurgulandı. Namazın işaretle belirtilen yerlerde kılınması gerektiği kaydedilen afişte, camiye giriş-çıkışlarda ve içeride güvenli mesafenin ihmal edilmemesi, namaz öncesi ve sonrasında fiziksel temas ile musafahadan kaçınılması gerektiği belirtildi. Ayrıca afişte, hastalık belirtisi taşıyanlara namazı evde kılmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Son dakika: İstanbul'da camiler cuma namazı için dezenfekte ediliyor! Camiler ne zaman ibadete açılacak? |Video SON DAKİKA: İSTANBUL'DA CAMİLER CUMA NAMAZI İÇİN DEZENFEKTE EDİLİYOR! CAMİLER NE ZAMAN İBADETE AÇILACAK? |VİDEO
Diyanetten cuma namazı için uyarı afişi DİYANETTEN CUMA NAMAZI İÇİN UYARI AFİŞİ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA