Başkan Erdoğan talimatı verdi! Sahaya iniyorlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz” açıklamasının detayları belli oldu. Koronavirüs ile mücadelede normalleşme sürecine ilişkin tedbirler yavaş yavaş hayata geçirilirken; AK Parti de kendi içinde normalleşmenin adımlarını atmaya başlıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilat üyeleriyle bir araya geldiği toplantılarda "Size güveniyorum. Çalışmalarınıza devam edin. Sahaya inin ve işi sıkı tutun" dediği öğrenildi.
YENİ GÖNÜL SEFERBERLİĞİ
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Başkan Erdoğan'ın "Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz" açıklamasının detayları da belli oldu. Milletvekilleri başta olmak üzere teşkilat bugünden itibaren sahaya inecek. Köylere kadar gidecek olan teşkilat, vatandaşın pandemi sürecinde derdini dinleyecek. Vatandaşın ihtiyaçları sorulup, ihtiyaçların karşılanması için gerekli adımlar atılacak. Teşkilat gerektiği zaman maske dağıtımı da yapacak.
Toplantıda koronavirüs sebebiyle ertelenen kongreler de gündeme geldi. Hazırlanan takvime göre, yarım kalan ilçe kongrelerinin temmuzda, il kongrelerinin de ağustos sonu eylül başı gibi yapılması öngörülüyor.
Başkan Erdoğan'ın önümüzdeki hafta Ankara'daki mesaisine başlaması planlanıyor. Bu kapsamda Genel Merkez'de ateş ölçümü ve giriş çıkışlarda termal kamera sistemi gibi güvenlik tedbirlerinin yanı sıra bu hafta tüm personele koronavirüs testi yapılmaya başlandı.
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