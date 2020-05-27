27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Gündem Haberleri Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Liselilere 750 soruluk 4'üncü destek paketi yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Liselilere 750 soruluk 4'üncü destek paketi yayınlandı

'nca lise öğrencileri için tüm sınıf seviyelerinde tekrar testlerinden oluşan 750 soruluk 4'üncü soru destek paketinin yayımlandığı duyuruldu.

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Giriş Tarihi: 27.05.2020
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MEB DUYURDU: BUGÜN YAYINLANDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uzaktan eğitim döneminde öğrencilere ek kaynak oluşturmak için liselerin tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ait müfredat ve kazanımları kapsayan 490 soruluk 1'inci Soru Destek Paketi'nin 9 Nisan'da, 750 soruluk 2'nci Soru Destek Paketi'nin 27 Nisan'da, 750 soruluk 3'üncü Soru Destek Paketi'nin ise 8 Mayıs'ta yayımlandığı hatırlatıldı. 750 soruluk 4'üncü destek paketinin de , 'nün web sitesi '//odsgm.meb.gov.tr'den bugün erişime açıldığı belirtildi.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN KULLANIMINA SUNDUK'
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen , "Lise öğrencilerimizin birinci döneme ait derslerini gözden geçirmelerine destek olmak için 9., 10., 11. ve 12'nci sınıf birinci döneme ait derslerin müfredat ve kazanımlarını kapsayan 750 sorudan oluşan dördüncü soru destek paketini bugün öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunduk. Tekrar testlerinin hazırlanmasına büyük emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Soru Oluşturma ve Geliştirme Daire Başkanlığı çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.

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