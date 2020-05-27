Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Liselilere 750 soruluk 4'üncü destek paketi yayınlandı
Milli Eğitim Bakanlığı'nca lise öğrencileri için tüm sınıf seviyelerinde tekrar testlerinden oluşan 750 soruluk 4'üncü soru destek paketinin yayımlandığı duyuruldu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uzaktan eğitim döneminde öğrencilere ek kaynak oluşturmak için liselerin tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ait müfredat ve kazanımları kapsayan 490 soruluk 1'inci Soru Destek Paketi'nin 9 Nisan'da, 750 soruluk 2'nci Soru Destek Paketi'nin 27 Nisan'da, 750 soruluk 3'üncü Soru Destek Paketi'nin ise 8 Mayıs'ta yayımlandığı hatırlatıldı. 750 soruluk 4'üncü destek paketinin de Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün web sitesi '//odsgm.meb.gov.tr'den bugün erişime açıldığı belirtildi.
'ÖĞRENCİLERİMİZİN KULLANIMINA SUNDUK'
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Ziya Selçuk, "Lise öğrencilerimizin birinci döneme ait derslerini gözden geçirmelerine destek olmak için 9., 10., 11. ve 12'nci sınıf birinci döneme ait derslerin müfredat ve kazanımlarını kapsayan 750 sorudan oluşan dördüncü soru destek paketini bugün öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunduk. Tekrar testlerinin hazırlanmasına büyük emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Soru Oluşturma ve Geliştirme Daire Başkanlığı çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Ermeni teröristin tahliyesinin reddini memnuniyetle karşılandı
- Cumhuriyet 27 Mayıs darbesine güzelleme yaptı!
- 27 Mayıs'a özel video! Karanlıklar aydınlanacak
- Bakan Albayrak: 27 Mayıs’ın kaderini değiştiriyoruz
- Canlı yayında dikkat çeken görüntü
- PKK'nın kalleş tuzağında şok detay!
- 27 Mayıs'ta duygulandıran video
- Yaptıklarının hesabı mahşere kaldı
- "35 bin şehit ailemiz ve gazimiz ziyaret edildi"
- Yargıdaki FETÖ’cüler ‘örgütsel evliliği’ böyle yapıyordu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- talep.toki.gov.tr: TOKİ Van kura sonuçları yayımlandı mı? 2020 TOKİ Van Tuşba isim isim kura sonuçları sorgula
- Bilim Kurulu üyesinden açıklama! Düğün salonları ne zaman açılacak? 2020 düğünler ne zaman başlayacak?
- Detaylar belli oluyor! İdari izin ne zaman sona erecek? Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman bitecek?
- TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi: 2020 Karaköprü Maşuk TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- 20 yaş altı yasak kalktı mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma cezası ne kadar?
- Son dakika! Mesire yerleri ne zaman açılacak? Sahiller, piknik alanları ve plajlar ne zaman açılıyor?
- Son dakika! 15 ilde seyahat yasağı ne zaman kalkar? Şehirler arası giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek?
- Demokrasinin infazı! 27 Mayıs 1960 darbesi nedir? 27 Mayıs'ta ne oldu? 27 Mayıs darbesini kim yaptı?
- ŞOK 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler: Hijyen seti ve davul fırın dikkat çekiyor! İşte ŞOK market indirimleri
- 27 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? İşte kampanyalar...
- Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?
- Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı geldi | 27 Mayıs 2020 hava durumu