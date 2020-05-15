15 Mayıs 2020, Cuma
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! MEB özel eğitim öğrencileri için "takvim" hazırladı

Milli Eğitim Bakanı , öğrencileri için hazırlanan takvime ilişkin, "Takvimdeki etkinlikleri tüm çocuklarımız yapabilirler. Evlerde olduğumuz süreçte ailelerle birlikte, okullar açılınca ise hep beraber eğlenerek öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 15.05.2020
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, sürecinde "özel çocuklar" için yenilikçi ve özgün bir öğrenme aracı daha kullanıma sunuldu.

ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, tüm öğrencilerle birlikte "özel çocukların" da evde aileleriyle uygulayabilecekleri eğlenceli ve öğretici etkinlikleri kapsayan bir takvim hazırladı.

İki cilt halinde hazırlanan "Özel Çocuklarımızla Eğlenceli Etkinlikler Takvimi"nin (ÖÇEET) birinci cildi, "orgm..gov.tr" adresindeki elektronik kütüphanede yerini aldı.

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