Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! MEB özel eğitim öğrencileri için "takvim" hazırladı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, uzaktan eğitim sürecinde "özel çocuklar" için yenilikçi ve özgün bir öğrenme aracı daha kullanıma sunuldu.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, tüm öğrencilerle birlikte "özel çocukların" da evde aileleriyle uygulayabilecekleri eğlenceli ve öğretici etkinlikleri kapsayan bir takvim hazırladı.

İki cilt halinde hazırlanan "Özel Çocuklarımızla Eğlenceli Etkinlikler Takvimi"nin (ÖÇEET) birinci cildi, "orgm.meb.gov.tr" adresindeki elektronik kütüphanede yerini aldı.