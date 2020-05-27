Son dakika: CHP'li Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga gözaltında! Başkan Erdoğan'a hakaret etmişti
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakan olduğu dönemde sosyal medya üzerinden hakaret ettiği öne sürülen Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, gözaltına alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakan olduğu dönemde sosyal medya üzerinden hakaret ettiği öne sürülen Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Karabağlar Belediye Meclis Üyesi CHP'li Dila Koyurga, İzmir Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.
Gözaltı işlemi uygulanan Koyurga'nın ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Koyurga'nın, Başbakan olduğu dönemde Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sosyal medya paylaşımları bulunduğu belirtilerek Cumhurbaşkanlığı avukatlarınca suç duyurusunda bulunulmuştu.
SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN KENDİSİNE KÜFÜR VE HAKARET EDEN 5 CHP’Lİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- PKK'nın kalleş tuzağında şok detay!
- Ermeni teröristin tahliyesinin reddini memnuniyetle karşılandı
- 27 Mayıs'ta duygulandıran video
- "35 bin şehit ailemiz ve gazimiz ziyaret edildi"
- Yargıdaki FETÖ’cüler ‘örgütsel evliliği’ böyle yapıyordu
- MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?
- Başkan Erdoğan ve Bahçeli'den aylar sonra ilk kare!
- MEB duyurdu: Bugün yayınlandı
- Yaptıklarının hesabı mahşere kaldı
- 27 Mayıs'a özel video! Karanlıklar aydınlanacak
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Subay alımında son dakika! MSÜ tercih tarihleri açılandı! 2020 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?
- talep.toki.gov.tr: TOKİ Van kura sonuçları yayımlandı mı? 2020 TOKİ Van Tuşba isim isim kura sonuçları sorgula
- Bilim Kurulu üyesinden açıklama! Düğün salonları ne zaman açılacak? 2020 düğünler ne zaman başlayacak?
- Detaylar belli oluyor! İdari izin ne zaman sona erecek? Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman bitecek?
- TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi: 2020 Karaköprü Maşuk TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- 20 yaş altı yasak kalktı mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma cezası ne kadar?
- Son dakika! Mesire yerleri ne zaman açılacak? Sahiller, piknik alanları ve plajlar ne zaman açılıyor?
- Son dakika! 15 ilde seyahat yasağı ne zaman kalkar? Şehirler arası giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek?
- Demokrasinin infazı! 27 Mayıs 1960 darbesi nedir? 27 Mayıs'ta ne oldu? 27 Mayıs darbesini kim yaptı?
- ŞOK 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler: Hijyen seti ve davul fırın dikkat çekiyor! İşte ŞOK market indirimleri
- 27 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? İşte kampanyalar...
- Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?