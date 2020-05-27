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Son dakika: CHP'li Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga gözaltında! Başkan Erdoğan'a hakaret etmişti

Son dakika haberine göre Başkan 'a, olduğu dönemde üzerinden hakaret ettiği öne sürülen Karabağlar Belediye Meclis Üyesi , gözaltına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.05.2020 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET ETMİŞTİ! CHP'Lİ İSİM GÖZALTINDA

Başkan 'a, olduğu dönemde üzerinden hakaret ettiği öne sürülen , gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Karabağlar Belediye Meclis Üyesi 'li Dila Koyurga, İzmir Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Gözaltı işlemi uygulanan Koyurga'nın ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Koyurga'nın, Başbakan olduğu dönemde Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sosyal medya paylaşımları bulunduğu belirtilerek Cumhurbaşkanlığı avukatlarınca suç duyurusunda bulunulmuştu.


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