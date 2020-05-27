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FETÖ’cü hain Tarık Toros ve Bülent Keneş’ten skandal paylaşım! Adnan Menderes'i karalamaya çalıştılar

'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında bir işlem yapılmadan İngiltere'ye firar eden , 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümünde darbenin akabinde idam edilen Başbakan ile ilgili skandal bir yorumda bulundu. Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; Toros, “Menderes ne İslam kahramanıdır, Ne demokrasi şehidi, Tipik Anadolu politikacısıdır” demesi dikkat çekti. Yine ’nün medya imamlarından Bülent Keneş de Twitter üzerinden ‘darbeden başka çıkış bırakmayanların’ ifadesini kullanması tepki çekti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.05.2020 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020
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FETÖ’CÜ HAİN TOROS VE KENEŞ’TEN SKANDAL PAYLAŞIM

'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında bir işlem yapılmadan İngiltere'ye firar eden ve hakkında bir grup 'cü askerin 'mahrem imamı' olduğu ileri sürülen son attığı tweet ile büyük tepki çekti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün kapatılan yayın organı Bugün TV eski Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümünde, darbenin akabinde idam edilen Başbakan ile ilgili skandal bir yorumda bulundu.

Toros attığı tweette, "Menderes ne İslam kahramanıdır, Ne demokrasi şehidi, Tipik Anadolu politikacısıdır. Milli Şef'ten bunalan halkın umudu olmuştur. Son yıllarında çok yanlış işler yapmış. Müdahale için zemin arayanlara gerekçeleri altın tepside sunmuştur. Bir kurbandır. Kendinden önceki ve sonrakiler gibi" sözleriyle Menderes'e dil uzattı.

FETÖ'CÜ KENEŞ'TEN SKANDAL İFADE
FETÖ'nün medya imamlarından Today's Zaman eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş de 27 Mayıs 2060 darbesiyle ilgili skandal bir tweet attı. Keneş tweetinde, "Darbe, idam kabul edilecek şeyler değil ama 1954 sonrası, özellikle de 1957 sonrası bugünküne benzer despotik işler yapan bir adamı/kadroyu da bu kadar melekleştirmeyelim. Darbecileri kınayalım ama darbeden vb yöntemlerden başka çıkış bırakmayanların yaptıklarını da es geçmeyelim" dedi. FETÖ'cü Keneş'in 'darbeden başka çıkış bırakmayanların' ifadesini kullanması tepki çekti.

EŞİ ADNAN OKTARCI ÇIKMIŞTI

Bilindiği gibi, ve grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren bir tanık, Tarık Toros'un eşi 'un Adnan Oktar grubu ile birlikte olduğunu anlatmıştı. Tanık, Toros'un eşi Banu Toros'u Adnan Oktar'ın yanına çağırdığını, hatta erkek kardeşinin de örgüte gelmeye başladığını belirtmişti. Tanığın ifadesine göre, Banu Toros'un örgütteki kod adı 'Maviş Banu' idi.

SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH

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