FETÖ’cü hain Tarık Toros ve Bülent Keneş’ten skandal paylaşım! Adnan Menderes'i karalamaya çalıştılar
Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında bir işlem yapılmadan İngiltere'ye firar eden Tarık Toros, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümünde darbenin akabinde idam edilen Başbakan Adnan Menderes ile ilgili skandal bir yorumda bulundu. Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; Toros, “Menderes ne İslam kahramanıdır, Ne demokrasi şehidi, Tipik Anadolu politikacısıdır” demesi dikkat çekti. Yine FETÖ’nün medya imamlarından Bülent Keneş de Twitter üzerinden ‘darbeden başka çıkış bırakmayanların’ ifadesini kullanması tepki çekti.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında bir işlem yapılmadan İngiltere'ye firar eden ve hakkında bir grup FETÖ'cü askerin 'mahrem imamı' olduğu ileri sürülen Tarık Toros son attığı tweet ile büyük tepki çekti.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün kapatılan yayın organı Bugün TV eski Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümünde, darbenin akabinde idam edilen Başbakan Adnan Menderes ile ilgili skandal bir yorumda bulundu.
Toros attığı tweette, "Menderes ne İslam kahramanıdır, Ne demokrasi şehidi, Tipik Anadolu politikacısıdır. Milli Şef'ten bunalan halkın umudu olmuştur. Son yıllarında çok yanlış işler yapmış. Müdahale için zemin arayanlara gerekçeleri altın tepside sunmuştur. Bir kurbandır. Kendinden önceki ve sonrakiler gibi" sözleriyle Menderes'e dil uzattı.
FETÖ'CÜ KENEŞ'TEN SKANDAL İFADE
FETÖ'nün medya imamlarından Today's Zaman eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş de 27 Mayıs 2060 darbesiyle ilgili skandal bir tweet attı. Keneş tweetinde, "Darbe, idam kabul edilecek şeyler değil ama 1954 sonrası, özellikle de 1957 sonrası bugünküne benzer despotik işler yapan bir adamı/kadroyu da bu kadar melekleştirmeyelim. Darbecileri kınayalım ama darbeden vb yöntemlerden başka çıkış bırakmayanların yaptıklarını da es geçmeyelim" dedi. FETÖ'cü Keneş'in 'darbeden başka çıkış bırakmayanların' ifadesini kullanması tepki çekti.
EŞİ ADNAN OKTARCI ÇIKMIŞTI
Bilindiği gibi, Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren bir tanık, Tarık Toros'un eşi Banu Toros'un Adnan Oktar grubu ile birlikte olduğunu anlatmıştı. Tanık, Toros'un eşi Banu Toros'u Adnan Oktar'ın yanına çağırdığını, hatta erkek kardeşinin de örgüte gelmeye başladığını belirtmişti. Tanığın ifadesine göre, Banu Toros'un örgütteki kod adı 'Maviş Banu' idi.
SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan ve Bahçeli'den aylar sonra ilk kare!
- MEB duyurdu: Bugün yayınlandı
- HDP önündeki ailelerden Kılıçdaroğlu'na 'Demirtaş' tepkisi
- Oraya akın ettiler! Kilometrelerce araç kuyruğu
- Yaptıklarının hesabı mahşere kaldı
- İl il vaka ve ölenlerin sayısı kaç oldu?
- Trol hukukçu!
- Başkan Erdoğan'a hakaret etmişti! CHP'li isim gözaltında
- "35 bin şehit ailemiz ve gazimiz ziyaret edildi"
- MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aldın Aldın! 28 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta blender seti ve vakumlu poşet dikkat çekiyor!
- Türkiye son durum! İl il corona virüsü vaka ve ölenlerin sayısı kaç? 27 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu
- İkramiyeye zam formülü! SSK Bağkur emekli ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kim, ne kadar alacak?
- Subay alımında son dakika! MSÜ tercih tarihleri açılandı! 2020 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?
- talep.toki.gov.tr: TOKİ Van kura sonuçları yayımlandı mı? 2020 TOKİ Van Tuşba isim isim kura sonuçları sorgula
- Bilim Kurulu üyesinden açıklama! Düğün salonları ne zaman açılacak? 2020 düğünler ne zaman başlayacak?
- Detaylar belli oluyor! İdari izin ne zaman sona erecek? Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman bitecek?
- TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi: 2020 Karaköprü Maşuk TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- 20 yaş altı yasak kalktı mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma cezası ne kadar?
- Son dakika! Mesire yerleri ne zaman açılacak? Sahiller, piknik alanları ve plajlar ne zaman açılıyor?
- Son dakika! 15 ilde seyahat yasağı ne zaman kalkar? Şehirler arası giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek?
- Demokrasinin infazı! 27 Mayıs 1960 darbesi nedir? 27 Mayıs'ta ne oldu? 27 Mayıs darbesini kim yaptı?