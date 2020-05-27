SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan'dan 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' açılışında flaş açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı Yassıada, 27 Mayıs 1960 darbesinın 60. yılında 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' adıyla halka açılıyor.



Önemli törende Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanvekili Celal Adan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da eşlik etti.

Başkan Erdoğan açılışta önemli açıklamalarda bulunuyor.

60 yıl önce bir grup cuntacı tarafından yapılan darbenin sonun çok büyük bir acıyla bitmişti. Demokrat Parti yöneticilerinin her türlü iftira, hakaret ve işkenceye maruz kalmaları burada yapılmıştır. Aslında bu bir hukuk cinayetiydi. Aylar boyunca bir zulüm makinesi işletilmişti. Ülkenin Başbakanı, askerleri, bakanları, vekilleri bürokratları hiçbir somut suçlama olmadan işkenceye maruz kalmıştır. Bir başbakanı idama götürürken bile prostat muayenesi bahanesiyle küçük düşürmeye çalışarak aşağılaşmışlardır.

16-17 Eylül 1961'de gerçekleşen bu idamlar kor bir ateş gibi düşmüştür. O gün hukuk ve adalet ayaklar altına alınarak idama gönderilen bu 3 adam değil, bizzat halkın iradesidir. Değerleri ve esaslarıyla milletimizdi. Ama bilmiyorlardı ki milletimizin yüreğini koparmaya bir avuç darbeci yetmezdi.

Menderes ve arkadaşlarının milletimizin kalbindeki mümtaz yeri her geçen yıl güçlenerek devam edecektir.

Tarihi değiştiremeyiz ama doğru yorumlanmasını sağlamak için tarihin hatırlanma biçimini değiştirmek elimizde. Milli iradenin üstün geldiğini gösterebiliriz. Üzerinde bulunduğumuz adada böyle bir duruş sergiliyoruz.

İdama götürülürken önce abdestini alıp 2 rekat namazını kılıp ardından altındaki sandalyeyi kendisi iten Rüştü Zorlu'nun anısına sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur.

Başarılı bir maliye bakanı olduğu halde darbecilere istenilen imtiyazları sağlamadığı için kin beslenen Hasan'ın mirsına sahip çıkmak boynumuzun borcudur.

Rağmetli Özal'ın gayretleriyle Menderes ve arkadaşlarının mezarlarının İmralı'dan Yassı Ada'ya taşınması vefa örneğiydi.

Yassı Ada Yaslı Ada olarak geçmeye başlamışken iki ismi de tarihe gömerek, Demokrasi ve Özgürlükler Adası adını vermiş bulunuyoruz.

DEVLET BAHÇELİ'DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuştu.

"Yassıada yalnızca denizin ortasında sivrilen bir kara parçasının adı değildir. Burası aynı zamanda milli hafızalara kazınmış, alacakaranlık bir devrin hukuk kisvesiyle demokrasiyle vurulan paslı zincirlerin simgeleşmiş yeridir. Yassıada'da hukuka deli gömleği giydirilmiştir. 27 Mayıs'ın 60. yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın resmi açılışıyla geçmişin kötü anıları geleceğin kutlu hedefleriyle berhava edilecektir. 27 Mayıs'ın 60. yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışıyla geçmişin kötü anıları geleceğin kutlu hedefleriyle berhava edilecektir. Burada sadece 1950-60 dönemi yargılanmamış, irade ve egemenliğin yegane sahibi aziz milletimizin takdir ve tercihleri de hazin şekilde sorguya çekilmiştir. Koyun otlatan çobanımızla, üniversitede ders veren bir hocamızın, fabrikasının bacasını tüttüren bir iş adamının oyu da iradesi de aynıdır.Yassıada mahkemelerini kuranlar bir devri değil demokrasi ve özgürlükleri sanık sandalyesine oturtmuşlardır.Kamplaşmaya değil kucaklaşmaya, husumete değil sükunete, huşunete değil hoşgörüye, melanete değil merhamet ve mutabakata ihtiyacımız vardır. Eşit, gizli, genel oy ilkesi demokrasinin can damarıdır. Hala darbeye umut bağlayanların mevcudiyeti ise tedavisi olmayan hıyanet virüsüne dalalettir. Darbe yanlış bir karardır ve zulümdür. Darbecilerin bugüne kadar dikkate almadıkları bir gerçek varsa o da şudur; ezemeyecekleri, yenemeyecekleri milletimizin bileği değil, soylu ve cesur yüreğidir."

AKLINA DARBE OLANLARA NET MESAJ

"Aklından darbe geçiren, sandıkta bulamadığını sokaklarda, silahların muhitinde arayan herkes kaybetmeye mahkum ve mecburdur. Dünden ders alarak geleceğin muhteşem ve muazzez günlerine inanıyorum ki, şartlara ve olaylara körü körüne boyun eğmeyen Cumhur İttifakı ile ulaşılacaktır."

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: "YEPYENİ BİR BAŞLANGIÇ"

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 27 Mayıs 1960 darbesinın 60. yılında 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Şentop yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi.

"Yassıada'nın bu yeni yüzü sıradan bir imar ve peyzaj çalışması değil, tarihi bir yüzleşme ve yepyeni bir başlangıçtır. Bugün bu adada gördüğümüz her binanın temelinde milletimizin özgürleşme iradesi, darbelere karşı çıkma direnci anayasal düzenin savunma kararlığı bunmaktadır. Ülkemizde gerçekleşen her askeri darbenin asıl sebebi, Türkiye'nin bağımsız politikalar geliştirecek güce erişmesini engellemektir. Toplum ve siyaset hayatımız çok uzun yıllar 27 Mayıs darbesiyle açılan Yassıada yargılamalarıyla derinleşen bir yarayla yaşamak zorunda kalmıştır. Demokrasimiz, sivil siyaset ve aziz milletimizin hukukunu bizzat koruma şuuru, 27 Mayıs askeri darbesinden bu yana iftihar edeceğimiz bir seviyede gelişmiştir. Bugün bir araya gelerek yeni haliyle ziyaret ettiğimiz bu ada, 60 yıl önce işlenen siyasi ve hukuki cinayetin olay mahallidir."

BAŞKAN ERDOĞAN VE MHP LİDERİ BAHÇELİ DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI'NI GEZDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, törenle halka açılacak Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı gezdi.

Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli, özel bir tekneyle saat 15.15'te Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gitti.

Erdoğan ve Bahçeli'ye, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanvekili Celal Adan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da eşlik etti.

Erdoğan ve Bahçeli ile beraberindekiler, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda ilk olarak 27 Mayıs Müzesi'ni gezdi.

Yargılamaların yapıldığı müzede incelemelerde bulunan Erdoğan ve Bahçeli, dev ekrana yansıtılan Dünden Bugüne Yassıada Belgeseli'ni de izledi.

Daha sonra Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi'ne geçen Erdoğan ve Bahçeli, burada Adnan Menderes'in doğduğu evin benzerinin yer aldığı "Aydın Evi"ni de ziyaret ederek, günün anısına fotoğraf çektirdi.

Erdoğan, Bahçeli ve beraberindeki heyet, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın diğer bölüm ve alanlarını da gezerek yetkililerden bilgi aldı.