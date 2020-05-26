Son dakika: Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı Başkan Erdoğan ve Bahçeli birlikte açacak!
Son dakika haberine göre Yarın, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde yapılacak olan Demokrasi ve Özgürlükler Adası açılışına Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, 27 Mayıs darbesinin 60. yıldönümünde Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak yeniden düzenlenen Yassıada'yı ziyaret ederek burada yapılan projelerin açılışını yapacak.
27 Mayıs darbesi sonucu idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın yargılamasının yapıldığı Yassıada'nın, Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak yeniden düzenleme çalışmaları tamamlandı.
HAVADAN İNCELEMİŞTİ
Geçtiğimiz hafta Yassıada'daki çalışmaları helikopterle havadan inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin 60. yıldönümünde Yassıada'ya dar katılımlı bir heyetle giderek projenin sembolik açılışını gerçekleştirecek.
5 YILLIK ÇALIŞMA
Yassıada ve Sivriada'da bulunan tarihi ve kültürel değerlere sahip yapıların korunarak yenilenmesi ve bu adaların halkın hizmetine sunulması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, TOBB, GTİ işbirliğiyle yap-işlet-devret modeliyle yapılan proje, 2015 yılında başlatıldı. Adada 125 odalı otel, 30 bungalov, 600 kişilik Adnan Menderes Kongre Merkezi, cami, kütüphane yer alıyor.
DEMOKRASİ FENERİNDEN MÜZEYE
Projede, karanlıktan aydınlığa geçişi simgeleyen ve Türk demokrasisinin geleceğine ışık tutan Demokrasi Feneri, Sonsuzluk İskelesi, Özgürlük Platformu, Demokrasi Şehitleri Anıtı, 27 Mayıs canlandırma alanı ve sergi salonları da bulunuyor.
Darbe yargılamalarının yapıldığı kapalı spor salonu da müzeye dönüştürüldü. Müzede ve adanın sokaklarında 1960 dönemini yansıtan heykeller, tematik dış alan mobilyaları ve iç dekorasyon üniteleri kullanıldı. Ada, ziyaretçilerin 27 Mayıs darbesi sonrası yaşanan yargılamaları gerçek mekânlarında gezerek hissetmeleri ve bu hissin bütün ziyaretçilere yayılmasını sağlayacak şekilde tasarlandı.
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