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Son dakika: Irak’ta DEAŞ saldırısı ölüler var!

Sın dakika haberine göre; ’ın Salahaddin vilayetine bağlı Düceyil ilçesinde terör örgütü mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.05.2020 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020
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IRAK’TA DEAŞ SALDIRISI ÖLÜLER VAR!

Salahaddin İl Meclisi Güvenlik Komisyonu Üyesi Mehdi Taki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mensuplarının Düceyil ilçesindeki kontrol noktasına düzenledikleri silahlı saldırıda 2 askerin öldüğünü söyledi.

Saldırıdan hemen sonra teröristlerin bölgeden hazla uzaklaştıklarını belirten Taki, operasyon başlatılarak faillerin izinin sürüldüğünü kaydetti.

DEAŞ, Haziran 2014'te , Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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