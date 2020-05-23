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CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu çok şaşırtacak haber! AK Parti yaparken CHP’liler karşı çıkmış

'li , büyükşehir belediyesi tarafından yapımı tamamlanan KİPTAŞ, 3. etap projesini kendisi yapmış gibi lanse etti. Geçtiğimiz yıllarda CHP’li vekillerin bu projeye de ‘rüzgarı kesecek, güneşi engelleyecek”diye karşı çıktığı öğrenildi. Hatta CHP’li ile ’in projenin olduğu alana gidip sosyal medyadan tepki fotoğrafı paylaştıkları ortaya çıktı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.05.2020 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020
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CHP'Lİ EKREM İMAMOĞLU'NU ÇOK ŞAŞIRTACAK HABER

'li , kendisinden önce görevde olan büyükşehir belediyesi tarafından yapımı tamamlanan KİPTAŞ, 3. etap projesini kendisi yapmış gibi lanse etti.

hesabından ise halkına "Dar gelirli aileler için ürettiğimiz sosyal konutların yapımı bitti" dedi.

AK PARTİ YAPINCA CHP'LİLER KARŞI ÇIKMIŞTI

AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin KİPTAŞ, Silivri Konutları 3. etap projesi yapımına henüz başlamadan CHP'li milletvekillerinin projeye karşı çıktığı belirlendi. CHP'lilerin protesto amaçlı proje yapılacak alana gidip basın açıklaması yaptıkları saptandı.

Projeyi durdurmak için ise eski CHP Silivri Belediye Başkanı 15 Aralık 2017 tarihinde Twitter hesabından "Milletvekilimiz @gurseltekin34 ile birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz basın toplantımızın ardından Kiptaş'ın Silivri'ye gerçekleştirmek istediği üçüncü projesinin yapılacağı alana giderek basın mensuplarını bilgilendirdik. Güneşimizi kesmeyin. Rüzgarımızı engellemeyin" demişti. CHP İstanbul Milletvekili CHP'lilerle projenin olduğu alana gidip Işıklarla birlikte basın açıklaması yaptığı kaydedildi.

DAMLA KAYA / SABAH

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