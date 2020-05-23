CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu çok şaşırtacak haber! AK Parti yaparken CHP’liler karşı çıkmış
CHP'li Ekrem İmamoğlu, AK Partili büyükşehir belediyesi tarafından yapımı tamamlanan KİPTAŞ, Silivri Konutları 3. etap projesini kendisi yapmış gibi lanse etti. Geçtiğimiz yıllarda CHP’li vekillerin bu projeye de ‘rüzgarı kesecek, güneşi engelleyecek”diye karşı çıktığı öğrenildi. Hatta CHP’li Özcan Işıklar ile Gürsel Tekin’in projenin olduğu alana gidip sosyal medyadan tepki fotoğrafı paylaştıkları ortaya çıktı.
CHP'li Ekrem İmamoğlu, kendisinden önce görevde olan AK Partili büyükşehir belediyesi tarafından yapımı tamamlanan KİPTAŞ, Silivri Konutları 3. etap projesini kendisi yapmış gibi lanse etti.
Sosyal medya hesabından ise İstanbul halkına "Dar gelirli aileler için ürettiğimiz sosyal konutların yapımı bitti" dedi.
AK PARTİ YAPINCA CHP'LİLER KARŞI ÇIKMIŞTI
AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin KİPTAŞ, Silivri Konutları 3. etap projesi yapımına henüz başlamadan CHP'li milletvekillerinin projeye karşı çıktığı belirlendi. CHP'lilerin protesto amaçlı proje yapılacak alana gidip basın açıklaması yaptıkları saptandı.
Projeyi durdurmak için ise eski CHP Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar 15 Aralık 2017 tarihinde Twitter hesabından "Milletvekilimiz @gurseltekin34 ile birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz basın toplantımızın ardından Kiptaş'ın Silivri'ye gerçekleştirmek istediği üçüncü projesinin yapılacağı alana giderek basın mensuplarını bilgilendirdik. Güneşimizi kesmeyin. Rüzgarımızı engellemeyin" demişti. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin CHP'lilerle projenin olduğu alana gidip Işıklarla birlikte basın açıklaması yaptığı kaydedildi.
DAMLA KAYA / SABAH
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