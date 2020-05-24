Son dakika: Başkan Erdoğan Mehmetçik'in bayramını kutladı
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'daki birliklerde incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la telefonla görüşerek Mehmetçik'in bayramını kutladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin ziyaretleri sırasında, Deniz Kuvvetlerinin Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de görev yapan muharip unsurları ile İdlib ve Afrin bölgelerindeki faaliyetlerde görev alan Mehmetçik'e telefonla ayrı ayrı hitap etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile kara, deniz ve hava unsurlarındaki bayram ziyaretleri devam ediyor.
Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görev alan TCG Barbaros Fırkateyni'ndeki incelemelerinin ardından Şehit Teğmen Ahmet Tor Kışlası'na geçen Akar ve komutanların Zeytin Dalı Harekat bölgesi ve İdlib'deki faaliyetlerde önemli görevler alan 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeliyle bayramlaşması sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan da telefonla Mehmetçik'e hitap etti.
Başarılı çalışmalarından dolayı Mehmetçik'i tebrik eden ve Ramazan Bayramı'nı kutlayan Başkan Erdoğan, şunları söyledi:
"Koronavirüs belasından kurtularak nice bayramlara Rabbim bizleri kavuştursun inşallah. Gerek terörle mücadelede gerek Barış Pınarı Harekatı'nda gerekse Afrin'de, İdlib'de ortaya koyduğunuz kahramanca mücadeleyi asla milletimiz unutmayacaktır. Ben, sizleri gözlerinizden öpüyorum. Bayramınızı tekrar tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki bayramları corona virüs belasından kurtulmuş olarak kutlamayı Rabb'im bizlere nasip etsin diyor, sizleri özellikle selamlıyor, Rabb'im güç, kuvvet versin diyorum."
"ÇOK DAHA FARKLI GÜNLERİ BERABER YAŞAYACAĞIZ"
Başkan Erdoğan, Bakan Akar ve komutanların TCG Barbaros Fırkateyni'ndeki video konferans görüşmesinde de Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de görev yapan muharip unsur komutanlarına hitap etti.
Bahriyelilerin bayramını kutlayan Erdoğan, şöyle konuştu:
"Ülkemizin tüm denizlerinde, Akdeniz'de verdiğiniz bu mücadeleyi şahsım, milletim adına en kalbi duygularla tebrik ediyor ve kutluyorum. Bayramı inşallah bayram gibi kutlayacağımız günlerde bir araya gelmeyi Allah bizlere nasip eylesin. Bu koronavirüs belasından inşallah kurtulduktan sonra çok daha farklı günleri beraber yaşayacağız. Sizleri tebrik ediyor, bayramınızı kutluyorum, ailenize de hayırlı bayramlar diliyorum."
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