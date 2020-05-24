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Son dakika: Başkan Erdoğan Mehmetçik'in bayramını kutladı

Son dakika haberi... Başkan , 'daki birliklerde incelemelerde bulunan Hulusi Akar'la telefonla görüşerek Mehmetçik'in bayramını kutladı.

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Giriş Tarihi: 24.05.2020 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN MEHMETÇİK'İN BAYRAMINI KUTLADI

Başkan , Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin ziyaretleri sırasında, Deniz Kuvvetlerinin , Ege ve 'de görev yapan muharip unsurları ile ve Afrin bölgelerindeki faaliyetlerde görev alan Mehmetçik'e telefonla ayrı ayrı hitap etti.

Başkan Erdoğan Mehmetçik'in bayramını kutladı | VİDEO BAŞKAN ERDOĞAN MEHMETÇİK'İN BAYRAMINI KUTLADI | VİDEO

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile kara, deniz ve hava unsurlarındaki bayram ziyaretleri devam ediyor.

Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görev alan TCG 'ndeki incelemelerinin ardından Şehit Teğmen Ahmet Tor Kışlası'na geçen Akar ve komutanların Zeytin Dalı Harekat bölgesi ve İdlib'deki faaliyetlerde önemli görevler alan 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeliyle bayramlaşması sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan da telefonla Mehmetçik'e hitap etti.

Başarılı çalışmalarından dolayı Mehmetçik'i tebrik eden ve Ramazan Bayramı'nı kutlayan Başkan Erdoğan, şunları söyledi:

"Koronavirüs belasından kurtularak nice bayramlara Rabbim bizleri kavuştursun inşallah. Gerek terörle mücadelede gerek Barış Pınarı Harekatı'nda gerekse Afrin'de, İdlib'de ortaya koyduğunuz kahramanca mücadeleyi asla milletimiz unutmayacaktır. Ben, sizleri gözlerinizden öpüyorum. Bayramınızı tekrar tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki bayramları corona virüs belasından kurtulmuş olarak kutlamayı Rabb'im bizlere nasip etsin diyor, sizleri özellikle selamlıyor, Rabb'im güç, kuvvet versin diyorum."

"ÇOK DAHA FARKLI GÜNLERİ BERABER YAŞAYACAĞIZ"

Başkan Erdoğan, Bakan Akar ve komutanların TCG Barbaros Fırkateyni'ndeki video konferans görüşmesinde de Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de görev yapan muharip unsur komutanlarına hitap etti.

Bahriyelilerin bayramını kutlayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ülkemizin tüm denizlerinde, Akdeniz'de verdiğiniz bu mücadeleyi şahsım, milletim adına en kalbi duygularla tebrik ediyor ve kutluyorum. Bayramı inşallah bayram gibi kutlayacağımız günlerde bir araya gelmeyi Allah bizlere nasip eylesin. Bu koronavirüs belasından inşallah kurtulduktan sonra çok daha farklı günleri beraber yaşayacağız. Sizleri tebrik ediyor, bayramınızı kutluyorum, ailenize de hayırlı bayramlar diliyorum."

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a flaş mesaj: İzahı mümkün değil SON DAKİKA HABERİ: MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR'DAN YUNANİSTAN'A FLAŞ MESAJ: İZAHI MÜMKÜN DEĞİL

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