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Son dakika: Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda görüştü

Son dakika haberine göre; Başkan , II. Abdullah ile telefonda görüştü. görüşmede, Türkiye-Ürdün ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.05.2020 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BİR KRİTİK GÖRÜŞME DAHA!

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki liderin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, Türkiye-Ürdün ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.

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