Son dakika: Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda görüştü
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda görüştü. görüşmede, Türkiye-Ürdün ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki liderin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, Türkiye-Ürdün ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.
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