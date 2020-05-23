Son dakika: Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki liderin karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, Türkiye-Özbekistan ilişkileri, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.