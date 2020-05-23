23 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Son dakika haberine göre; Başkan , ile görüştü. Görüşmede koronavirüs salgını ile mücadelede işbirliği konuları ele alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.05.2020 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020
ABONE OL
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK GÖRÜŞME

Başkan , ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki liderin karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, Türkiye-Özbekistan ilişkileri, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Son dakika: Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN ABD BAŞKANI TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA