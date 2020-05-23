Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk bebeği Sakura dünyaya geldi
Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan dev hastane Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin ilk bebeği dünyaya geldi. Haberi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, bebeğin adının hastanenin adını taşıdığını kaydetti. İşte Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın özel haberinin detayları...
Koca şunları söyledi: "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde dün İLK BEBEK DÜNYAYA GELDİ. Bebeğe biricik ablası tarafından Defne, annesi tarafından Sakura adı verildi. Hoş geldin, dünyaya umut getirdin DEFNE SAKURA. Tuğba ve Ömer Sönmez çiftini kutluyoruz."
Bilindiği gibi, Başakşehir Şehir Hastanesi, 789 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu ve 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alana sahip Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 2 bin 68 sismik izolatör ile depreme dayanaklı inşa edildi. Ayrıca 3 heliportu bulunan, 10 bloktan oluşan, 456'sı yoğun bakım yatağı olmak üzere 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip hastanede, 30 bin metrekare kapalı alan içinde erişkin, çocuk, travma ve kadın doğum acil servisleri yer alıyor.
Günlük asgari 7 bin hastaya hizmet verecek düzeyde tanı ve tedavi üniteleri olan acil servislerde, negatif basınçlı odaları bulunan hastane, gerektiğinde acil yoğun bakım şartlarının sağlanabileceği 226 gözlem alanı, 725 poliklinik odası, 3'ü hibrit toplam 90 ameliyathanesi ile günlük 35 bin ayaktan hasta alabilecek ve ayrıca burada 500 özellikli ameliyat da yapılabilecek.
Çocuk ve erişkinler için 107 branşta hizmet verecek hastanede en gelişmiş tıbbi cihazlar ve donanımla ileri düzeyde tanı ve tedavi imkanı sunulacak. Ameliyat sırasında hastaya anestezi halindeyken ışın tedavisi uygulanabilen Xoft İntraoperatif Radyoterapi (IORT) sistemi de ilk kez burada kullanılacak.
SEMA ALİM DALGIÇ - SABAH
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
- Başkan Erdoğan'dan 83 milyona mektup
- Bekçinin boğazına saldırmışlar! Yalanları ortaya çıktı...
- Libya'da sıcak çatışma! İşte son durum
- Başkan Erdoğan'dan bir kritik görüşme daha!
- "Türk SİHA'ları Libya'da gidişatı değiştirdi"
- Selçuk Bayraktar ve Bakan Albayrak'a ''damat'' diyerek saldıran CHP'li Öztrak'ın ailesi devlete yuvalanmış!
- Ayine katıldılar koronaya yakalandılar!
- Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü
- İşte yurtlarda misafir edilen vatandaşların sayısı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayram namazı yerine hangi namaz kılınır? Duha (kuşluk) namazı vakti ne zaman, nasıl kılınır? Kaç rekat?
- Bayram namazı saati 2020: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve il il Ramazan Bayramı namazı saatleri kaçta?
- Son dakika: Yarın camilerde bayram namazı kılınacak mı? Bayram namazı evde kılınır mı? Diyanet'ten açıklama!
- Bugün teravih var mı? Arefe günü teravih namazı kılınır mı? 2020 son teravih namazı ne zaman?
- Son dakika: THY tarih verdi! Uçuşlar ne zaman açılacak? İç hat ve yurt dışı uçak uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Arefe günü yapılacak ibadetler neler? Arife günü hangi dualar okunur? Arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler
- Sıfır otomobil faizleri düştü! Şimdi al ertelemeli öde fırsatı! İşte marka marka Mayıs ayı otomobil kampanyaları
- İş arayanlar dikkat! Birçok kamu kurumuna personel alımı yapılacak! İşte 2020 personel alım ilanları
- Pandemi destek başvurusu sonuçları sorgulama! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?
- Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı
- Marketler bugün kaça kadar açık? 23-24-25-26 Mayıs'ta ŞOK, BİM, Migros, A101 açık mı, kapalı mı?
- Arefe günü mesajları 2020: Resimli ve en güzel Ramazan Bayramı arife günü mesajları ve sözleri