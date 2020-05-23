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Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk bebeği Sakura dünyaya geldi

Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan dev hastane Çam ve Sakura ’nin ilk bebeği dünyaya geldi. Haberi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, bebeğin adının hastanenin adını taşıdığını kaydetti. İşte Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın özel haberinin detayları...

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Giriş Tarihi: 23.05.2020 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020
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BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ’NİN İLK BEBEĞİ SAKURA DÜNYAYA GELDİ

Koca şunları söyledi: " Çam ve Sakura Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde dün İLK BEBEK DÜNYAYA GELDİ. Bebeğe biricik ablası tarafından Defne, annesi tarafından Sakura adı verildi. Hoş geldin, dünyaya umut getirdin DEFNE SAKURA. Tuğba ve Ömer Sönmez çiftini kutluyoruz."

Bilindiği gibi, Başakşehir Şehir Hastanesi, 789 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu ve 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alana sahip Çam ve Hastanesi, 2 bin 68 sismik izolatör ile depreme dayanaklı inşa edildi. Ayrıca 3 heliportu bulunan, 10 bloktan oluşan, 456'sı yatağı olmak üzere 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip hastanede, 30 bin metrekare kapalı alan içinde erişkin, çocuk, travma ve kadın doğum acil servisleri yer alıyor.


Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk bebeği Sakura dünyaya geldi BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ’NİN İLK BEBEĞİ SAKURA DÜNYAYA GELDİ

Günlük asgari 7 bin hastaya hizmet verecek düzeyde tanı ve tedavi üniteleri olan acil servislerde, negatif basınçlı odaları bulunan hastane, gerektiğinde acil yoğun bakım şartlarının sağlanabileceği 226 gözlem alanı, 725 poliklinik odası, 3'ü hibrit toplam 90 ameliyathanesi ile günlük 35 bin ayaktan hasta alabilecek ve ayrıca burada 500 özellikli ameliyat da yapılabilecek.

Çocuk ve erişkinler için 107 branşta hizmet verecek hastanede en gelişmiş tıbbi cihazlar ve donanımla ileri düzeyde tanı ve tedavi imkanı sunulacak. Ameliyat sırasında hastaya anestezi halindeyken ışın tedavisi uygulanabilen Xoft İntraoperatif Radyoterapi (IORT) sistemi de ilk kez burada kullanılacak.

SEMA ALİM DALGIÇ - SABAH

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