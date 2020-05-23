İYİ Parti'li Yetkin Öztürk’ün yalanı ortaya çıktı! Bekçinin boğazına saldırılmış...

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk'ün, Etimesgut'ta çöp döken bir gencin bekçiler tarafından saldırıya uğradığı yönündeki iddiaların tamamen yalan olduğu öğrenildi.

İYİ Parti Etimesgut İlçe Yönetim Kurulu üyesi Ünal Kantık'ın oğlu Hakan Kantık'ın, kardeşi Serkan Kantık'a sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatan ve kimliğini göstermesini isteyen Çarşı ve Mahalle Bekçisi'nin boğazına sarılarak fiziki olarak mukavemette bulunduğu ortaya çıktı.

Hakan Kantık'ın görevi yaptırmamak için direnme, görevli memura mukavemet ve hakaret ettiği gerekçesiyle şüpheli olarak ifadesinin alındığı öğrenildi. Hakan Kantık'ın, Cumhuriyet Savcılığı tarafından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği ve adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.

Olay; 17 Mayıs 2020 tarihinde İstasyon Mahallesi Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi üzerinde saat:22.00 sıralarında gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre Çarşı ve Mahalle bekçisinin; Pazar günü Sokağa Çıkma Kısıtlamasının uygulandığı günde yaya devriye olarak görevli bulunduğu, sokak içerisinde Serkan Kantık'ı gördüğü, kendisini ikametine gitmeleri konusunda ikaz ettikleri ancak Serkan Kantık'ın ısrarla ikametine gitmediği öğrenildi.

Çarşı ve Mahalle bekçisinin; Serkan Kantık'tan nüfus cüzdanını talep ettiği, Kantık'ın nüfus cüzdanını vermediğini ifade edildi. Çarşı ve Mahalle bekçisi, bunun üzerine Serkan Kantık'a, idari işlem yapmak zorunda kalacakları ifade etti.

HAKAN KANTIK, BEKÇİNİN BOĞAZINA SALDIRDI

Bu sırada yakında bulunan kardeşi Hakan Kantık, babası Ünal Kantık, annesi Zühal Kantık'ın Çarşı ve Mahalle bekçisi ile oğullarının bulunduğu yere geldikleri, Hakan Kantık'ın direk olarak Çarşı ve Mahalle bekçisine fiziki olarak saldırdığı bildirildi.

Çarşı ve Mahalle bekçisinin; anne ile babanın hakarette bulunmaları üzerine yardımcı ekip talep ettiği, aynı anda kendisinin boğazına saldıran Hakan Kantık'tan kurtulmak için kademeli olarak gaz sıkmak suretiyle müdahalede bulunduğu öğrenildi.

Bu esnada olay mahalline yardımcı ekiplerin intikal ettiği, olay yerine sonradan evden inen 13 yaşındaki A. K.'nın Komiser Yardımcısı tarafından olaydan etkilenmemesi amacıyla olay yerinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Serkan Kantık'ın adli ve idari işlemler yapılmak üzere doktor raporları alınarak Polis Merkezi Amirliği'ne gönderildiği öğrenildi. Baba Ünal Kantık tarafından 13 yaşındaki A.K'ı da ikamete bırakmaları istendiği halde evde kimsenin bulunmaması üzerine kendileri ile birlikte Polis Merkezi Amirliği'ne intikal etmesini istendiği öğrenildi.

Polis Merkezi Amirliği'nde Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'na konu aktarıldığı, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile şahısların şüpheli olarak ifadelerinin alınması varsa tanık beyanları ve kamera görüntülerinin tespit edilmesi istenildi. Olay mahalline yakın bölgede ve yarım açıyla kameralardaki görüntüler de alınarak soruşturma dosyasına eklendi.

Çarşı ve Mahalle Bekçisi'nin boğazına sarılarak fiziki olarak mukavemette bulunan Serkan Kantık'ın mevcutlu olarak Cumhuriyet Savcılığına çıkarılması talimatı verildi.

HAKAN KANTIK, ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Polis Merkezi Amirliği'nde anne Zuhal Kantık ile oğlu A. K.'ın bilgi sahibi olarak ifadeleri alındı. Hakan Kantık haricinde diğer şahıslar işlemlerinin ardından Polis Merkezi Amirliği'nden ayrıldı.

Hakan Kantık'ın görevi yaptırmamak için direnme-görevli memura mukavemet-hakaret ettikleri gerekçesiyle ifadesinin alındığı öğrenildi. Hakan Kantık'ın Cumhuriyet Savcılığı tarafından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği, Kantık'ın adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.

BİRGÜN VE CUMHURİYET BEKÇİLERİ HEDEF GÖSTERDİ

Her fırsatta muhalefete sahip çıkmaya çalışan ve skandallara imza atan Birgün ile Cumhuriyet Gazetesi bu konuyla ilgili bekçileri hedef göstermişti.

KENAN KIRAN / SABAH