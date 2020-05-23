Selçuk Bayraktar ve Bakan Albayrak'a ''damat'' diyerek saldıran CHP'li Öztrak'ın ailesi devlete yuvalanmış!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a ''damat'' diyerek çirkin ifadelerle saldıran, ağzından 'liyakat' kelimesi düşürmeyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın ailesinin adeta devlete yuvalandığı ortaya çıktı. Öyle ki Öztrak'ın dedesi, babası ve hatta amcaları eski hükümetler ve bürokraside önemli roller edindiği görülüyor.
Her fırsatta ''damat'' diyerek Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden Türkiye'yi hedef alan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın ailesinin kuşaklardır devletin sırtından geçindiği, eski hükümetler ve bürokraside önemli roller aldıkları ortaya çıktı.
Şu an CHP Sözcüsü olan Faik Öztrak, 23. 24. 25. 26. ve 27. dönemde milletvekili olmuş ve Türkiye'nin IMF belasında büyük rol edinmiş. Öztrak; 2001-2003 yılları arasında dönemin Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş'in, Hazine Müsteşarı olarak görev almış.
ÖZTRAK AİLESİ DEVLETTEN GEÇİNMİŞ!
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın babası Orhan Öztrak, İsmet İnönü'nün başbakanlık yaptığı dönemde, 1963-1965 yılları arasında İçişleri Bakanlığı yapmıştı.
Faik Öztrak'ın dedesi Mustafa Faik Öztrak'ın 1920 ila 1946 yılları arasında tam 8 dönem CHP'den milletvekilliği yaptığı ve 1939-1942 yılları arasında İçişleri Bakanlığı görevinde bulunduğu görülüyor.
AMCALARI DA PAYINI ALMIŞ!
CHP'li Faik Öztrak'ın amcaları Adnan Öztrak ve İlhan Öztrak da devlette önemli görevler edinmiş, Adnan Öztrak TRT'nin ilk genel müdürü olarak görev alırken, İlhan Öztrak 12 Temmuz 1980 - 12 Eylül 1980 tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün genel sekreteri olmuş ve Devlet Bakanı olarak kabineye girmiş.
FAİK ÖZTRAK'IN SÖZLERİNE SERT TEPKİLER!
CHP Sözcüsü Öztrak'ın Bakan Albayrak ve Selçuk Bayraktar'ı hedef alan sözlerine AK Parti Sözcüsü Çelik sert tepki göstererek, 'Cumhurbaşkanımıza ve partimize karşı yürütmeye çalıştığınız yıkım siyasetine aile değerlerini karıştırmanız siyasi hayatımızda daha önce görülmemiş bir barbarlıktır.' dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Öztrak'ın skandal ifadelerine sert tepki gösterdi. Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi sözcülerine tepki gösterdi. Çelik, açıklamasında, şunları kaydetti: "CHP Genel Merkezi'nde 'Mutfakta biri mi var?' sorusunun cevabı belli. Mutfak, toplumumuzun en temel değerlerine saldıran bir kafa tarafından tamamen ele geçirilmiş. Sözcülerin dili, aile değerleri başta olmak üzere her şeye saldırmakta barbarlık sınırını geçti. CHP sözcülerine kaç kere söyledik; Aile değerleri üzerinden siyaset yapmayın. Cumhurbaşkanımıza ve partimize karşı yürütmeye çalıştığınız yıkım siyasetine, aile değerlerini karıştırmanız siyasi hayatımızda daha önce görülmemiş bir barbarlıktır. Siyasi hayatımızın en yakıcı günlerinde bile aile üzerinden siyaset yapmamak temel bir değerdi. Siyasi tartışmalarda, siyasi yaklaşım üretmek yerine, aileye saldırmak gibi ahlak dışı ve barbar bir yaklaşımı da siyasete siz soktunuz."
'AİLEYİ SİYASET KONUSU YAPMAK BARBARLIKTIR'
Açıklamasının devamında, CHP sözcülerinin kullandığı dili eleştiren Çelik, şunları ifade etti: "Faydası yok ama yine de tekrar söyleyelim; Siyasette siyasi akılla var olmaya çalışın. Siyasi barbarlık yapmayın. Siyasi akıl ve siyasi ahlaka dayanan dil herkese lazımdır. Siyasi akıl konusundaki giderek büyüyen cari açığınızı argo ile kapatmaya çalışmayın. CHP sözcülerinin dili dil olmaktan çıktı artık, bir enfeksiyon aracına dönüştü. Hangi partiden olursa olsun tüm vatandaşlarımız aile değerleri konusunda hassastır. Toplumumuzda temel değerler konusundaki hassasiyet partiler üstü bir hassasiyettir. Partileri farklı olsa da tüm vatandaşlarımız için aile temel bir değerdir. Aile kavramını siyaset konusu yapmak barbarlıktır. Bu barbarlığa, hangi partiden olursa olsun tüm vatandaşlarımız karşıdır. Siyasi muhalefet demokratik haktır, siyasi barbarlık ahlak dışı bir tutumdur. Muhalefet etmek için siyasi akılla yaklaşım üretin, barbarlıkla aile değerlerine saldırmayın."
AHABER.COM.TR / ÖZEL HABER
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