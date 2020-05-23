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Selçuk Bayraktar ve Bakan Albayrak'a ''damat'' diyerek saldıran CHP'li Öztrak'ın ailesi devlete yuvalanmış!

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Giriş: 23.05.2020 19:57
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a ''damat'' diyerek çirkin ifadelerle saldıran, ağzından 'liyakat' kelimesi düşürmeyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın ailesinin adeta devlete yuvalandığı ortaya çıktı. Öyle ki Öztrak'ın dedesi, babası ve hatta amcaları eski hükümetler ve bürokraside önemli roller edindiği görülüyor.
Selçuk Bayraktar ve Bakan Albayrak'a ''damat'' diyerek saldıran CHP'li Öztrak'ın ailesi devlete yuvalanmış!
Selçuk Bayraktar ve Bakan Albayrak'a ''damat'' diyerek saldıran CHP'li Öztrak'ın ailesi devlete yuvalanmış!
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