Son dakika: "İsimsizler Hareketi" adı altında DHKP-C provokasyonu yapan Taylan Kulaçoğlu yeniden gözaltında!
Son dakika haberine göre Sosyal medya hesabında “suç işlemeye tahrik ve suçu ve suçluyu övme” suçlarından gözaltına alınan ve daha sonra adli kontrol kararı ile serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu hakkında savcılığı yaptığı itiraz kabul oldu. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Kulaçoğlu Ayvalık’taki evinde yeniden gözaltına alındı. Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberi...
İsimsizler Hareketi adıyla kurduğu sosyal medya hesabı ile "suç işlemeye tahrik ve suçu ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
YENİDEN GÖZALTINDA
17 Mayıs'ta gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu ve gazeteci Hakan Gülseven, dün tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararı ile serbest bırakılmışlardı. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına savcılığın yaptığı itiraz karara bağlandı.
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Taylan Kulaçoğlu'nun tekrar gözaltına akındı. Kulaçoğlu da sosyal medya hesabından, "Hiçbir kaçma şüphem olmamasına rağmen, kendi evimden tekrar gözaltına alınıyorum !" dedi.
17 MAYIS'TA GÖZALTINA ALINDI
Taylan Kulaçoğlu, DHKP-C terör örgütü propagandası yapılan İsimsizler Hareketi isimli bir sosyal medya hesabı kurmuştu. Bunun üzerine harekete geçen Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı Taylan Kulaçoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı. Kulaçoğlu, 17 Mayıs'ta gözaltına alındı. Kulaçoğlu hakkında 'Örgüt propagandası suçlaması bulunuyor.
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