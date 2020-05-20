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Son dakika: "İsimsizler Hareketi" adı altında DHKP-C provokasyonu yapan Taylan Kulaçoğlu yeniden gözaltında!

Son dakika haberine göre hesabında “suç işlemeye tahrik ve suçu ve suçluyu övme” suçlarından gözaltına alınan ve daha sonra kararı ile serbest bırakılan hakkında savcılığı yaptığı itiraz kabul oldu. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Kulaçoğlu Ayvalık’taki evinde yeniden gözaltına alındı. Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
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O PROVOKATÖR YENİDEN GÖZALTINDA!

adıyla kurduğu hesabı ile "suç işlemeye tahrik ve suçu ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

YENİDEN GÖZALTINDA
17 Mayıs'ta gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu ve gazeteci Hakan Gülseven, dün tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere kararı ile serbest bırakılmışlardı. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına savcılığın yaptığı itiraz karara bağlandı.
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Taylan Kulaçoğlu'nun tekrar gözaltına akındı. Kulaçoğlu da sosyal medya hesabından, "Hiçbir kaçma şüphem olmamasına rağmen, kendi evimden tekrar gözaltına alınıyorum !" dedi.

17 MAYIS'TA GÖZALTINA ALINDI

Taylan Kulaçoğlu, DHKP-C terör örgütü propagandası yapılan İsimsizler Hareketi isimli bir sosyal medya hesabı kurmuştu. Bunun üzerine harekete geçen Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı Taylan Kulaçoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı. Kulaçoğlu, 17 Mayıs'ta gözaltına alındı. Kulaçoğlu hakkında 'Örgüt propagandası suçlaması bulunuyor.

DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu gözaltına alınınca kirli ittifak bir kez daha harekete geçti DHKP-C'Lİ TAYLAN KULAÇOĞLU GÖZALTINA ALININCA KİRLİ İTTİFAK BİR KEZ DAHA HAREKETE GEÇTİ
Son dakika: “İsimsizler Hareketi” adıyla DHKP-C'yi destekleyen Taylan Kulaçoğlu gözaltına alındı SON DAKİKA: “İSİMSİZLER HAREKETİ” ADIYLA DHKP-C'Yİ DESTEKLEYEN TAYLAN KULAÇOĞLU GÖZALTINA ALINDI

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