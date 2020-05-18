DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu gözaltına alınınca kirli ittifak bir kez daha harekete geçti
DHKP-C destekçisi olduğu belirtilen Taylan Kulaçoğlu’nun “suç işlemeye tahrik ve suçu ve suçluyu övme” suçundan gözaltına alınmasının ardından CHP, HDP, DHKP-C, PKK, FETÖ kirli ittifakı devreye girdi. “İsimsizler Hareketi”nin başlattığı etiket altında destek mesajları atmaya başladı. CHP’li Sezgin Tanrıkulu ve Canan Kaftancıoğlu, HDP’li Ayhan Bilgen, firari Can Dündar, FETÖ firarisi Said Sefa’ya kadar DHKP-C destekçisi Taylan Kulaçoğlu’na bu etiket altında destek verildi. İşte Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın özel haberinin detayları...
"İsimsizler Hareketi"ni kuran DHKP-C destekçisi Taylan Kulaçoğlu, bu hareket üzerinden terör örgütlerinin propagandasını sosyal medyadan yaymaya çalıştığı için yani "suç işlemeye tahrik ve suçu ve suçluyu övme" suçlarından Ayvalık'ta gözaltına alındı. Gözaltına alınmasının arından sosyal medya hesabından farklı ideolojilere sahip kişiler yine İsimsizler Hareketi üzerinden bir etiket başlattı.
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na, HDP'li Ayhan Bilgen'den firari Can Dündar'a FETÖ militanı Said Sefa'ya kadar Taylan Kulaçoğlu'na bu etiket altında destek verdi.
HDP'DEN CHP'YE KADAR DESTEK MESAJLARI GELDİ
Kirli ittifakta yer alan HDP, HDPgenelmerkezi Twitter hesabından, "Kulaçoğlu ile Gülseven neden gözaltında? TV'de katliam planları mı açıkladılar, mezarlıklara mı saldırdılar? Bunları yapsalar iktidar tarafından korunurlardı. Ama onlar onurlu olanı, faşizme karşı susmamayı seçtiler. #TaylanKulaçoğluYalnızDeğildir #HakanGülsevenSerbestBırakılsın" diyerek destek oldu.
CHP'li Sezgin Tanrıkulu ise Taylan Kulaçoğlu'nun yanında yer aldığı şu mesajla ilan etti:"Kaçma şüphesi olmayan, çağrılırsa ifade vermeye gidebilecek Taylan Kulaçoğlu hangi suçun faili ki gözaltına alıyorsunuz? Duruşmaların bile yapılamadığı ortamda en fazla 1 sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alıyorsunuz. @adalet_bakanlik #TaylanKulacoğluYalnızDeğildir"
CHP, HEDEF GÖSTERİLDİĞİ İFTİRASINI ATTI
CHP'li Selin Böke ise Taylan Kulaçoğlu için aynen şunları yazdı: "Saray ve uşakları "tak" diye hedef gösteriyor, iktidarın sopası savcılar "şak" göz altına alıyor. #TaylanKulacoğluYalnızDeğildir #ErenYıldırımaÖzgürlük."
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise Taylan Kuluçoğlu'nun gözaltına alınması ardından sosyal medyadan aynen şunları paylaştı: "Yüreğir GK Başk. #ErenYıldırım'ı talimatla hukuksuz bir şekilde tutukladıkları yetmiyormuş gibi şimdi de @gulsevenhakan ve @TaylanKulacogIu'nu gözaltına almışlar. Gerekçe: Gerek var mı?" dedi.
FETÖ'DEN DE DESTEK GELDİ
FETÖ firarisi Said Sefa da sosyal medyadan Taylan Kulaçoğlu için "Trollerin oluşturmaya çalıştığı algılar yerine biz de gerçeklerin etrafında toplanalım, diyerek sosyal medya kampanyaları düzenlemeye başladı. Hepsi bu. Taylan Kulaçoğlu'nun bütün suçu bu. Bu kadar. #TaylanKulacoğluSerbestBırakılsın" dedi.
DAMLA KAYA - SABAH
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