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Son dakika: “İsimsizler Hareketi” adıyla DHKP-C'yi destekleyen Taylan Kulaçoğlu gözaltına alındı

Son dakika haberi... “” adı altında provokasyon yapan DHKP-C'yi destekleyen şok bir baskınla Ayvalık’ta gözaltına alındı. İsimsizler Hareketi, TT listesi belirlemek, sosyal medyada düşüncelerine uygun olmayan hesapları hedef seçmek gibi faaliyetlerinin yanı sıra provokasyon içerikli tweet yani iletiler atarak Türkiye'de kargaşa çıkarmak ve manipülasyon yapmayı hedefleyen paylaşımlar yapıyordu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.05.2020 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020
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TAYLAN KULAÇOĞLU GÖZALTINA ALINDI

SON DAKİKA HABERİ: Terör örgütü DHKP-C'yi sosyal medyada desteklediği belirtilen ve terör örgütü propagandası yaptığı kaydedilen ""elebaşı Ayvalık'ta gözaltına alındı.. Kulaçoğlu, sosyal medya hesabından da gözaltına alındığını doğruladı.

NELER YAŞANMIŞTI? TAYLAN KULAÇOĞLU KİMDİR?

Terör örgütü DHKP-C'yi sosyal medyada destekleyen ve terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen Taylan Kulaçoğlu ismindeki kişi "İsimsizler Hareketi" adı altında Twitter'da bir hesabı yönetiyordu.

2016 yılında Redhack'dan gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu, İsimsizler Hareketi adı altında ayrıca 30 Nisan 2020 tarihinde Telegram'da da bir kanal açarak örgütleme faaliyetini başlatmıştı.

TÜRKİYE'DE KARGAŞA ÇIKARMAK İSTİYORDU

İsimsizler Hareketi, TT listesi belirlemek, sosyal medyada düşüncelerine uygun olmayan hesapları hedef seçmek gibi faaliyetlerinin yanı sıra provokasyon içerikli tweet yani iletiler atarak Türkiye'de kargaşa çıkarmak ve manipülasyon yapmayı hedefleyen paylaşımlar yapıyordu.

Gezi Kalkışması'nda olduğu gibi sosyal medyadan 'gezivari' bir ayaklanma özlemi duyduğu yine paylaşımlarından ortaya çıkıyor.

(Damla KAYA/SABAH)

'İsimsizler' provokasyonu! Türkiye’de kargaşa çıkarmak istiyorlar... 'İSİMSİZLER' PROVOKASYONU! TÜRKİYE’DE KARGAŞA ÇIKARMAK İSTİYORLAR...
'İsimsizler' provokasyonu! Türkiye’de kargaşa çıkarmak istiyorlar...

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