UNICEF'ten açıklama: ABD 1.000 göçmen çocuğu sınır dışı etti
Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını riskine rağmen marttan bu yana en az 1000 göçmen çocuğu sınır dışı ettiğini açıkladı.
UNICEF'ten yapılan açıklamada, ABD'nin refakatsiz en az 1000 çocuğu Meksika, El Salvador, Guatemala ve Honduras'a gönderdiği belirtildi.
Aynı dönemde ayrıca Meksika'nın da 447 göçmen çocuğu Guatemala ve Honduras'a sınır dışı ettiği ifade edilen açıklamada UNICEF, geri gönderilen bu çocukların ülkelerinde Kovid-19 kapmış olduğu düşüncesiyle şiddete ve ayrımcılığa maruz kalabileceği uyarısında bulundu.
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