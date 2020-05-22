Türkiye Libya'da oyunu değiştirdi
New York Times, Türkiye'nin Libya'da tarih yazan SİHA'larını gündeme taşıdı. BAE ve birçok Batılı ülke tarafından desteklenen Hafter, Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kaldı. Türkiye'nin Libya'daki oyunu değiştirmesi ise, "Bu, Türkiye'nin 100 yıldan uzun süre önce Osmanlı İmparatorluğu'nun sona ermesinden bu yana, petrol zengini Kuzey Afrika ülkesine yaptığı en güçlü müdahaleydi." ifadeleriyle yorumlandı.
Libya hükümeti, Türkiye'nin desteğiyle Halife Hafter'e darbe üstüne darbe indirdi.
Yabancı basın da bu başarıya kayıtsız kalmadı.
New York Times gazetesinde, "Türkiye iktidarı belirleyen konuma geldi" başlıklı bir makale kaleme alındı.
TÜRK SİHA'LARI SAVUNMA SİSTEMLERİNİ İMHA ETTİ
Makalede, darbeci General Hafter'e Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından temin edilen Rus hava savunma sistemlerinin Türk SİHA'ları ile imha edildiğine işaret edildi.
Hafter'e bağlı unsurların son dönemde sahada yaşadığı kayıpların hezeyanının bir yansıması olan bu açıklama, darbeci Hafter'in ve destekçilerinin Libya'daki ihtilafı tırmandırma niyetinde olduklarının en açık göstergesidir. Bu vesileyle, Libya'daki Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun çok ağır sonuçları olacağını ve darbeci Hafter unsurlarını meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz."
Amerikan New York Times (NYT) gazetesi ise, Türkiye destekli güçlerin Libya'da bu hafta elde ettiği zaferlerin General Halife Hafter'in planlarına büyük darbe vurduğunu bildiriyor. Haberde, söz konusu zaferlerin Türkiye'nin Libya'da mücadele eden yabancı ülkeler arasında belirleyici bir güç olarak yerini alışına işaret ettiği vurgulandı.
OSMANLI VURGUSU YAPILDI
Haberde ayrıca Hafter güçlerinin eline yeni ulaşan Rus hava savunma sistemlerinin SİHA'larla yok edildiği ve Perşembe günkü saldırıyla Trablus'un güneyindeki önemli bir bölgeden de çıkartıldıkları kaydediliyor.
NYT'nin haberi şöyle devam ediyor: "Zaferler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ocak'ta asker ve SİHA'lar göndermesine kadar, zayıf ve Hafter güçleri tarafından etrafı sarılmış görünen Birleşmiş Milletler destekli Trablus hükümetinin kaderini, çarpıcı bir şekilde değiştirdi.
Bu, Türkiye'nin 100 yıldan uzun süre önce Osmanlı İmparatorluğu'nun sona ermesinden bu yana, petrol zengini Kuzey Afrika ülkesine yaptığı en güçlü müdahaleydi."
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