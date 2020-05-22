Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü mesajı
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "İnsanca bir yaşam için en az hava kadar, su kadar, toprak kadar ihtiyacımız olan biyolojik çeşitliliğin önemine dikkat çekmek amacıyla BM tarafından ilan edilen 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü’nü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "İnsanca bir yaşam için en az hava kadar, su kadar, toprak kadar ihtiyacımız olan biyolojik çeşitliliğin önemine dikkat çekmek amacıyla BM tarafından ilan edilen 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan 2. mesajında şu ifadeleri kullandı:
Milletimize hizmet etme şerefine eriştiğimiz ilk günden beri tabiata sevgimizi, çevreye olan duyarlılığımızı kaybetmeden, Allah'ın yarattığı tüm canlıları koruyarak, her birine derin saygı duyarak çalışıyoruz.
İnsanca bir yaşam için en az hava kadar, su kadar, toprak kadar ihtiyacımız olan biyolojik çeşitliliğin önemine dikkat çekmek amacıyla BM tarafından ilan edilen 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü'nü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 22, 2020
Milletimize hizmet etme şerefine eriştiğimiz ilk günden beri tabiata sevgimizi, çevreye olan duyarlılığımızı kaybetmeden, Allah'ın yarattığı tüm canlıları koruyarak, her birine derin saygı duyarak çalışıyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 22, 2020
Tıpkı 26 yıl önce bir bataklığa dönüşmüş olan Haliç'i tüm canlılar için masmavi, tertemiz bir yaşam alanına çevirdiğimiz gibi, ülkemizin dört bir yanında biyolojik çeşitliliği korumaya ve artırmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/DbINIn8b4N— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 22, 2020
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