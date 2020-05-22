22 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü mesajı

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü mesajı

Son dakika haberleri... Başkan , sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "İnsanca bir yaşam için en az hava kadar, su kadar, toprak kadar ihtiyacımız olan biyolojik çeşitliliğin önemine dikkat çekmek amacıyla BM tarafından ilan edilen 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü’nü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
ABONE OL
DÜNYA BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK GÜNÜ MESAJI

Son dakika haberleri... Başkan , sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "İnsanca bir yaşam için en az hava kadar, su kadar, toprak kadar ihtiyacımız olan biyolojik çeşitliliğin önemine dikkat çekmek amacıyla BM tarafından ilan edilen 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan 2. mesajında şu ifadeleri kullandı:

Milletimize hizmet etme şerefine eriştiğimiz ilk günden beri tabiata sevgimizi, çevreye olan duyarlılığımızı kaybetmeden, Allah'ın yarattığı tüm canlıları koruyarak, her birine derin saygı duyarak çalışıyoruz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA