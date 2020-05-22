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Suriye'nin geleceğiyle ilgili önemli gelişme! Son noktayı koyacaklar

'nin geleceğiyle ilgili yakında zamanda kritik adımlar atılacak. Corona virüs nedeniyle , ve arasında yürütülen görüşmelerde süreç daha da hızlanıyor.Üçlü liderler zirvesinin önümüzdeki aylarda gerçekleştirilmesinin düşünüldüğü öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
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SURİYE'NİN GELECEĞİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞME!

2011'den bu yana devam eden iç savaşına siyasi çözüm geliştirmek adına , ve arasına yürütülen görüşmeler, Covid-19 sonrasında yeniden canlanacak. İlk olarak, Suriye'nin geleceğini şekillendirmek için başlatılan anayasa yazım çalışmaları kapsamında Suriye rejimi ve muhalefeti bir kez daha 'de bir araya gelecek. Rejim ve muhalefetten oluşan Anayasa Komitesi üyeleri, anayasa hazırlanma sürecini masaya yatıracak. Anayasanın kapsamı, kaç maddeden oluşacağı, yeni bir anayasa mı hazırlanacağı yoksa 2012 yılında Esad rejiminin hazırladığı anayasanın revize mi edileceği konusunda taraflar, nezaretinde müzakerelerini yürütecek.

ASTANA SÜRECİNE DEVAM
Geçtiğimiz ay Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları seviyesinde gerçekleştirilen formatlı görüşmeler de devam edecek. Bir sonraki toplantıda üç ülkenin teknik heyetlerinin Astana'da bir araya gelmesi bekleniyor. başta olmak üzere bölgede kısmen sükunetin sağlamasıyla sahadaki son durumu değerlendirecek olan garantör ülke heyetleri; tutukluların serbest bırakılması, mültecilerin geri dönüşü ve Suriye rejim ile muhalefeti arasında güven artırıcı tedbirleri görüşecek.

ÜÇLÜ ZİRVE İÇİN HAZIRLIK
Öte yandan Tahran'da yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs pandemisi sebebiyle ertelenen, Rusya, Türkiye ve İran arasındaki üçlü liderler zirvesinin önümüzdeki aylarda gerçekleştirilmesinin düşünüldüğü öğrenildi. Suriye meselesinin kapsamlı bir şekilde ele alınacağı zirvede siyasi çözümün sağlanması için atılacak adımlar, şiddetin azaltılması amacıyla alınacak tedbirler, Fırat'ın doğusu ve İdlib çatışmasızlık bölgesindeki durum, terör örgütleriyle mücadele ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması gibi başlıkların yer alması bekleniyor.

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