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Başkan Erdoğan'ın tek sözü Yunanistan'a yetti

Türkiye'nin 'deki varlığından rahatsız olan , iyice köşeye sıkışmış durumda. 'de hükümetin halen daha kurulamamış olması, Avrupa Birliği'nin ekonomik olarak zor durumda olması nedeniyle Doğu Akdeniz'de Türkiye ile baş başa kalan Yunanistan, teslim bayrağını çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Miçotakis arasında Eylül 2019'da gerçekleştirilen görüşmeye atıf yapan Yunanistan'ın eski , "Türkiye, o toplantıda teslimiyet ve acziyet kokusu aldı. Erdoğan 'Girit'in güneyine bile ineriz' dediğinde Miçotakis çıkıp da 'Hayır, oraya inemezsin' diyemedi." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'IN TEK SÖZÜ YUNANİSTAN'A YETTİ

'ın eski , Başbakan Kiryakos Miçotakis yönetimindeki hükümete ateş püskürdü.

"TÜRKİYE İPLERİ ELİNDE BULUNDURUYOR"
Yunanistan merkezli Military sitesinde yer alan habere göre; ERT kanalında gazetecilerin Türkiye-Yunanistan ilişkilerine ilişkin sorularını yanıtlayan Koçias, şunları kaydetti: "ABD bölgeden çekilmeye başladı, 'de bir buçuk yıldır hükümet bile kurulamadı, bölgeye yeterince ilgi göstermiyor, Avrupa Birliği ise tamamen paralize olmuş durumda bulunuyor. Türkiye ise bu durumu kendi lehine çevirip ipleri elinde bulunduruyor."

"ERDOĞAN 'İNERİZ' DEDİ, O ÇIKIP DA 'HAYIR' DİYEMEDİ"
Ege ve bölgelerinde Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde yükselen tansiyonun başka bir sebebi daha olduğunu söyleyen Koçias, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasında gerçekleştirilen görüşmeyi hatırlatarak şöyle konuştu: "Türkiye, o görüşmede teslimiyet, itaat ve acziyet kokusu aldı. Eylül ayında gerçekleşen görüşmede Erdoğan 'Girit'in güneyine bile ineriz' dediğinde Miçotakis çıkıp da 'Hayır, oraya inemezsin' diyemedi."

Cumhurbaşkanlığından Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e cevap CUMHURBAŞKANLIĞINDAN YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS'E CEVAP

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