Başkan Erdoğan'ın tek sözü Yunanistan'a yetti
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığından rahatsız olan Yunanistan, iyice köşeye sıkışmış durumda. İsrail'de hükümetin halen daha kurulamamış olması, Avrupa Birliği'nin ekonomik olarak zor durumda olması nedeniyle Doğu Akdeniz'de Türkiye ile baş başa kalan Yunanistan, teslim bayrağını çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Miçotakis arasında Eylül 2019'da gerçekleştirilen görüşmeye atıf yapan Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Koçias, "Türkiye, o toplantıda teslimiyet ve acziyet kokusu aldı. Erdoğan 'Girit'in güneyine bile ineriz' dediğinde Miçotakis çıkıp da 'Hayır, oraya inemezsin' diyemedi." dedi.
Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Koçias, Başbakan Kiryakos Miçotakis yönetimindeki hükümete ateş püskürdü.
"TÜRKİYE İPLERİ ELİNDE BULUNDURUYOR"
Yunanistan merkezli Military sitesinde yer alan habere göre; ERT kanalında gazetecilerin Türkiye-Yunanistan ilişkilerine ilişkin sorularını yanıtlayan Koçias, şunları kaydetti: "ABD bölgeden çekilmeye başladı, İsrail'de bir buçuk yıldır hükümet bile kurulamadı, Çin bölgeye yeterince ilgi göstermiyor, Avrupa Birliği ise tamamen paralize olmuş durumda bulunuyor. Türkiye ise bu durumu kendi lehine çevirip ipleri elinde bulunduruyor."
"ERDOĞAN 'İNERİZ' DEDİ, O ÇIKIP DA 'HAYIR' DİYEMEDİ"
Ege ve Doğu Akdeniz bölgelerinde Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde yükselen tansiyonun başka bir sebebi daha olduğunu söyleyen Koçias, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasında gerçekleştirilen görüşmeyi hatırlatarak şöyle konuştu: "Türkiye, o görüşmede teslimiyet, itaat ve acziyet kokusu aldı. Eylül ayında gerçekleşen görüşmede Erdoğan 'Girit'in güneyine bile ineriz' dediğinde Miçotakis çıkıp da 'Hayır, oraya inemezsin' diyemedi."
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bilim Kurulu üyesi: Yasak gelmeseydi...
- Kaşıkçı'nın ailesi katilleri affettiklerini duyurdu
- CHP'li Banu Özdemir HDP'li Demirtaş ile aynı yerde eğitilmiş
- CHP’li başkan hayatını zindan etti
- Portakal'a kötü haber! Yıkım için harekete geçildi...
- Talep patlaması yaşanıyor! Başvuran alıyor...
- Virüse karşı yeni silah yolda! Van'da üretilecek...
- İstanbul'da corona virüs kısıtlamaları ne zaman kalkacak?
- Suriye'nin geleceğiyle ilgili önemli gelişme!
- Bugün cuma namazı kılınacak mı?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Bugün cuma namazı kılınacak mı? Camiler ne zaman açılacak? Cuma namazı ne zaman başlayacak?
- 22 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta indirimli ürünler dolu dolu! İşte aktüel katalog...
- e-Devlet 1000 TL sosyal yardım parası başvuru ekranı! 3. faz pandemi başvuru sonucu nasıl öğrenilir?
- Bugün marketler kaça kadar açık? 22 Mayıs A101, BİM, ŞOK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
- İşsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı? 2020 Haziran ayı işsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik maaşı şartları neler?
- Son dakika: Bursluluk sınavı ertelendi! 2020 MEB İOKBS sınavı ne zaman yapılacak?
- Denize girmek yasak mı? 2020 Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, İzmir, Antalya'da denize girmek serbest mi?
- Normalleşme takvimi açıklandı! 1 Haziran'da nereler açılacak? Spor salonları, sürücü kursları, kütüphaneler...
- Son dakika: ATA AÖF vize sınavı sonuçları sorgulama! 2020 ATA AÖF online final sınavı ne zaman?
- Emekliye intibak müjdesi var mı? 2020 İntibak yasası son durum nedir? 355 TL intibak zammı ne oldu?
- Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir'de maske takmak zorunlu mu?
- Son dakika: Bayramda mezar ziyareti yasak mı? Sokağa çıkma yasağında kabir ziyareti yapılacak mı?