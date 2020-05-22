Başkan Erdoğan'ın tek sözü Yunanistan'a yetti

Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Koçias, Başbakan Kiryakos Miçotakis yönetimindeki hükümete ateş püskürdü.

"TÜRKİYE İPLERİ ELİNDE BULUNDURUYOR"

Yunanistan merkezli Military sitesinde yer alan habere göre; ERT kanalında gazetecilerin Türkiye-Yunanistan ilişkilerine ilişkin sorularını yanıtlayan Koçias, şunları kaydetti: "ABD bölgeden çekilmeye başladı, İsrail'de bir buçuk yıldır hükümet bile kurulamadı, Çin bölgeye yeterince ilgi göstermiyor, Avrupa Birliği ise tamamen paralize olmuş durumda bulunuyor. Türkiye ise bu durumu kendi lehine çevirip ipleri elinde bulunduruyor."

"ERDOĞAN 'İNERİZ' DEDİ, O ÇIKIP DA 'HAYIR' DİYEMEDİ"

Ege ve Doğu Akdeniz bölgelerinde Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde yükselen tansiyonun başka bir sebebi daha olduğunu söyleyen Koçias, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasında gerçekleştirilen görüşmeyi hatırlatarak şöyle konuştu: "Türkiye, o görüşmede teslimiyet, itaat ve acziyet kokusu aldı. Eylül ayında gerçekleşen görüşmede Erdoğan 'Girit'in güneyine bile ineriz' dediğinde Miçotakis çıkıp da 'Hayır, oraya inemezsin' diyemedi."