BMGK'daki Batılı ülkelerden Suriye çağrısı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki Batılı ülkeler, geçen sene Rusya'nın vetosunun ardından kapanan Suriye'ye 2014 yılından beri insani yardımların yapıldığı sınır kapısının yeniden açılması çağrısında bulundu.
BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'deki insani durumu görüştüğü oturumda, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika ve Estonya ülkenin kuzey doğusuna insani yardımların gönderildiği Irak ile olan El-Yarubiyye sınır kapısının yeniden açılması çağrısı yaptı.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, geçen sene Rusya'nın vetosuyla iki sınır kapısının kapanmasının ''BM ve diğer yardım örgütlerinin bu bölgelere erişimini ve yardımlarını kısıtladığını'' söyledi.
Craft, ''El-Yarubiyye sınır kapısının kapanması, Kovid-19 ile mücadele de dahil, gereken tıbbi malzemeleri büyük ölçüde engelledi.'' dedi.
Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Rivière, ''Sınır ötesi yardım mekanizması hem kuzey batıda hem kuzey doğuda hayati derecede önemli ve bu mekanizmanın BM Genel Sekreteri'nin de talep ettiği gibi 12 ay uzatılması gerek.'' ifadesini kullandı.
De Rivière, El-Yarubiyye sınır kapısının kapanmasıyla Suriye'nin kuzey doğusundaki tıbbi malzeme açığının giderek büyüdüğünü söyledi.
İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Allen ise insani yardımlar konusunda ''siyasetin bir kenara bırakılması" ve Kovid-19 tehlikesi devam ettiği sürece El-Yarubiyye sınır kapısının yeniden açılması gerektiğini vurguladı.
RUSYA SINIR KAPILARININ SAYISININ ARTIRILMASINA KARŞI
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da ''Zamanınızı kapanan sınır kapılarının yeniden açılması için harcamayın.'' diyerek, bu kapıların açılmasına karşı çıktı.
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ise Suriye'ye insani yardımların aksamaması için söz konusu BMGK kararının erkenden yenilenmesi çağrısı yaptı.
TÜRKİYE ÜZERİNDEN SURİYE'YE YARDIMLAR SALGINA RAĞMEN ARTARAK DEVAM ETTİ-
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da katıldığı BM Güvenlik Konseyi toplantısında Kovid 19 salgınına rağmen Türkiye üzerinden Suriye'nin kuzey batısına insani yardımların artarak devam ettiğini ve üst seviye çıktığını söyledi.
Sinirlioğlu, BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) ve Türk Kızılay'ının Suriye'nin kuzey batısına maske ve suni solunum cihazları ile 10 binden fazla test kiti ve salgınla mücadele için gerekli malzemeler gönderdiğini ancak bu yardımların, ihtiyaçların sadece yüzde birini karşıladığını belirterek, uluslararası topluma özellikle de Dünya Sağlık Örgütü'ne daha fazla yardım yapması çağrısında bulundu.
Sınır ötesi yardımların alternatifi olmadığına işaret eden Sinirlioğlu, ''Salgın döneminde mevcut mekanizmayı güçlendirmeliyiz.'' dedi.
Sinirlioğlu, Tel Abyad sınır kapısının ise El-Yarubiyye sınır kapısının yerine geçebilecek en uygun alternatif olduğunu söyledi.
Büyükelçi Sinirlioğlu ayrıca, ''Resulayn'da elektrik El-Bab' da ise su kaynaklarının terör örgütü PKK/YPG tarafından kesintiye uğratıldığını ve bu durumun Kovid-19 ile mücadele çabalarını engellediğini'' ifade etti.
Suriye'ye 2014 yılından beri sınır ötesi insani yardımların yapılmasına olanak sağlayan BMGK kararı 10 Temmuz'da sona eriyor.
Daha önce ikisi Türkiye'den olmak üzere Suriye'ye yardımların yapıldığı sınır kapılarının sayısı, Rusya'nın vetosunun ardından 4'ten ikiye indirilmişti.
Suriye ve Ürdün arasındaki er-Remse sınır kapısı ve Irak ile olan El-Yarubiyye sınır kapıları yardımların girişine kapatılmıştı.
Her yıl 12 aylığına yenilen BMGK kararı yine Rusya'nın itirazları üzerine 6 aya düşürülmüştü.
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