Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel'den koronavirüs açıklaması: Yasak gelmeseydi...
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, bayramda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili, "Bizim kültürümüzde bayramlaşma var, sarılma, tokalaşma var, bunlar bulaştırıcılığı artıran şeyler; bunları düşünerek 81 ilde sokağa çıkma yasağı oluşturuldu. Yasak gelmeseydi hem temas hem de kalabalıkların oluşmasıyla vaka sayıları artabilirdi" dedi.
"DÜŞÜŞTE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI ÇOK ETKİLİ"
Prof. Dr. Yamanel, sokağa çıkma kısıtlamasının son dönemde vaka sayılarında yaşanan düşüşe etkisine dikkat çekerek, "Bence bu düşüşün en önemli nedenlerinden bir tanesi aldığımız tedbirler. Tabii ki sokağa çıkma yasaklarının çok etkili olduğuna inanıyorum. Yine aldığımız tedbirlerin de çok etkili olduğunu biliyoruz. Özellikle maske takmanın, sosyal mesafeye uymanın mutlaka çok büyük etkileri olduğuna inanıyorum. Bence bayramda sokağa çıkma yasağı çok önemli bir karar. Bizim kültürümüzde bayramlaşma var, sarılma, tokalaşma gibi kültürlerimiz var. Tabii bunlar da bulaştırıcılığı artıran şeyler, bunları düşünerek 81 ilde sokağa çıkma yasağı oluşturuldu. Yasak gelmeseydi hem temas artmasıyla hem de kalabalıkların oluşmasıyla yine vaka sayılarında artış olabilirdi" diye konuştu.
KİTLE BAĞIŞIKLIĞI
150 bin kişiye uygulanacak tarama testi sayesinde koronavirüse karşı toplumun bağışıklık seviyesinin belirleneceğini belirten Yamanel, "Hastalığı geçirip tamamen iyileşenlerde bir bağışıklık söz konusu. Bir de 'hayalet taşıyıcı' dediğimiz hastalığı ayakta geçiren, sağlıklı olarak geçiren insanlar var. Tabii bunlar da bağışıklığı kazanıyorlar. Böylece birçok insan bağışıklanmış oluyor. Ama tabii ki onun tam olarak yüzdesini şu anda tahmin edemiyoruz. Hem hayalet taşıyıcıların tespiti ile alakalı bu hem de dediğiniz gibi kitle bağışıklığının ne kadar olduğunun tespiti açısından yapılacak testler bunlar. Bu tabii filyasyondan ayrı, farklı bir şey, tamamen tarama, 150 bin kişiyi seçerek taranacak ve onlardan yüzde kaçının bağışıklığı olduğunu tespit edeceğiz. İki testimiz var, antikor ve PCR. Antikor testini tarama testi olarak kullanabiliriz. Bunlar tabii toplumda bu hastalığı geçirip bağışıklık antikor kazanan kişileri tespit etmek açısından tamamen rastgele seçilen kişiler arasından yapılan testler olacak" ifadelerini kullandı.
"HAZİRAN ORTASINDA SAYILARIN ÇOK AZALDIĞINI GÖREBİLİRİZ"
Prof. Dr. Yamanel, Türkiye'nin şu anda iyi yolda olduğunu, ancak tedbirlerin sürdürülmesi gerektiğini kaydederek, "Eğer tedbirleri iyi şekilde uygulayabilirsek, devam edebilirsek buna, çok yakın zamanda Haziran ortalarında vaka sayılarının çok azaldığını görüp daha güzel şeyler konuşabiliriz. Vakalar açısından çok iyi gidiyoruz. Bunun iki nedeni olabilir. Bir tanesi tedbirlerimiz halkımız tarafından çok iyi şekilde kavrandı ve uygulanıyor. İkincisi de sağlık sistemimizin çok iyi olması. Özellikle yoğun bakım sistemimiz ve yoğun bakımı pratiğimizin çok iyi olması bu iki etken olarak sayılabilir" dedi. Yıkanabilir maskeler konusunda olumlu görüş ifade eden Yamanel, "Yıkanabilir maskeleri öneriyoruz, özellikle pamuklu kumaştan iki kat yapılan, tişörtten dahi yapılabilir bu. Pamuklu kumaşın virüsten koruduğuna dair yayınlar var özellikle tişörtten yapılan iki katlı maskelerin kullanımı öneriliyor. Bunlar yıkanıp ütülendikten sonra tekrar tekrar kullanılabiliyor. Tabii koruyucu etkisi var" mesajını verdi.
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