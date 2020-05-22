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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 150 iş yeri sahibine para cezası kesildi

Son dakika haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince ülke genelinde eş zamanlı olarak dün 08.00-24.00 saatleri arasında "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

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Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
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BAKANLIK AÇIKLADI: 150 İŞ YERİNE...

Ülke genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulaması ile Ramazan Bayramı süresince uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler denetlendi. Denetimlerde süresiz kapatılan iş yerlerinin alınan karara uyup uymadıkları, çalışma saatleri yeniden düzenlenen iş yerlerinin belirlenen saatlerde hizmet verip vermedikleri kontrol edildi. Denetimlerde semt pazarı, fırın, akaryakıt istasyonu gibi iş yerlerinde içeride ve dışarıda sıra bekleyen vatandaşların sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğuna, marketlerin ise 10 metreye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabul etmesi kurallarına riayet edip etmediklerine bakıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasına tabii tutulan 20 yaş altı ve 65 yaş ve üstü vatandaşların alınan karara uyup uymadığı da denetlendi.

UYGULAMAYA 53 BİN 896 PERSONEL KATILDI
8 bin 392 noktada gerçekleştirilen uygulamaya 53 bin 896 personel ve 217 dedektör köpeği katıldı. Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada sorgulanan şahıslardan 743 aranan şahıs tespit edildi, 31 şahıs gözaltına alındı.

Sosyal mesafe kuralını ihlalden 2 bin 260, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi 20 yaş altı bin 384, 65 yaş ve üzeri 286 olmak üzere toplam 3 bin 930 şahsa idari ve adli işlem uygulandı.

Uygulamada 159 bin 694 araç kontrol edildi, 98 bin 862 araç sahibine/sürücüye idari verildi. Bin 396 araç trafikten men edildi, 5 çalıntı araç tespit edildi ve 43 sürücünün belgesi geri alındı.

150 İŞ YERİ SAHİBİNE PARA CEZASI KESİLDİ
10 bin 254 park ve bahçe, 4 bin 938 mesire ve yürüyüş alanı ile 103 bin 785 iş yeri denetlendi. Süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 17, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 18 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 115 olmak üzere toplam 150 iş yerine sahibine/ işletmecisine idari ve adli para cezası uygulandı. Ayrıca uygulamada 5 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 254 adet mermi, 4 adet kesici/delici alet, 5 tabanca şarjörü ve muhtelif parça, 23 gram esrar, 4 gram eroin, 101 gram bonzai, 23 gram metanfetamin, 25 adet captagon, 101 adet sentetik ecza, 15 bin 850 paket kaçak sigara ve 30 litre kaçak/sahte içki ele geçirildi.

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