İçişleri Bakanlığından 81 ile genelge! Berber, kuaför, taksi, pazar yeri ve toplu ulaşım araçları denetlenecek
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, berber, kuaför, taksi, pazar yeri ve toplu ulaşım araçlarında Kovid-19 kurallarının denetimi için valiliklere genelge gönderdi. 81 ilde bugün berber, kuaför, AVM, pazar yeri ve toplu ulaşım faaliyetlerinde, belirlenen kurallara yönelik denetim yapılacak.
İçişleri Bakanlığı, berber, kuaför, taksi, pazar yeri ve toplu ulaşım araçlarında koronavirüs kurallarının denetimi için valiliklere genelge gönderdi.
İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama
HER NOKTA DENETLENECEK
"Bugün 81 ilde eş zamanlı iki ayrı denetim yapılacak. Denetimlerden biri İçişleri Bakanlığı talimatı ile tüm valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan denetim timleri ile berber/kuaför/güzellik merkezleri, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım faaliyetleri ve seyahat kısıtlaması olan illerde şehir giriş çıkışlarına yönelik olacak.
51 BİN PERSONEL KATILACAK
2. denetim ise Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, ülke geneline eş zamanlı 15:00-24:00 saatleri arasında 51 bin 885 personelin katılımıyla Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirecek."
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