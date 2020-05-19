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Son dakika: İçişleri Bakanlığından 81 ile yeni genelge!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine, 15 ile yönelik seyahat kısıtlamasının uzatıldığına ilişkin ek genelge gönderildi. Genelgeye göre, 14 büyükşehir ile 'a kara, hava ve deniz yolu ile giriş çıkışın durdurulmasına ilişkin karar 15 gün daha uygulanacak. 20 Mayıs-3 Haziran'da devam edecek 15 ile yönelik seyahat kısıtlamasına uymayanlara idari para cezası verilecek.

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Giriş Tarihi: 19.05.2020 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN 81 İLE YENİ GENELGE!

, 81 valiliğine şehir giriş-çıkış tedbirlerine ilişkin ek genelge gönderdi.

Genelgede, Başkan başkanlığında dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında, 14 büyükşehir ile 'ta uygulanan şehir giriş-çıkış kısıtlamasına önerileri doğrultusunda devam edilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

Bu kapsamda, Zonguldak ile büyükşehirler , , , , , , , , , , , , ve 'a kara, hava ve deniz yolu ile giriş çıkışın durdurulması, bu geceden 3 Haziran Çarşamba gece yarısına kadar 15 gün süreyle uzatılacak.

Kısıtlamaya yönelik daha önceki genelgelerle belirlenen usul, esas ve istisnalar bu sürede de geçerli olacak. Alınan karara uymayanlara idari para cezası verilecek, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise adli işlem yapılacak.

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