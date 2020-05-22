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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan flaş corona virüs testi açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "Bir diğer önemli adımımız, Organize Sanayi Bölgelerinde, Covid-19 testlerini başlatmak oldu. Bu testler rastgele, yani hastalık şikâyeti olsun olmasın bu bölgelerde çalışan herkese yapılıyor. Kocaeli ve Ankara'da testler devam ediyor." dedi.

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Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
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BAKAN VARANK'TAN CORONA TESTİ AÇIKLAMASI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) "webinar"ına katıldı.

"ŞİKAYETİ OLSUN OLMASIN HERKESE YAPILIYOR"

Burada konuşan Bakan Mustafa Varank, "Bir diğer önemli adımımız, Organize Sanayi Bölgelerinde, Covid-19 testlerini başlatmak oldu. Bu testler rastgele, yani hastalık şikayeti olsun olmasın bu bölgelerde çalışan herkese yapılıyor. Kocaeli ve Ankara'da testler devam ediyor." dedi.

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