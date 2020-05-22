Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan flaş corona virüs testi açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) "webinar"ına katıldı.



"ŞİKAYETİ OLSUN OLMASIN HERKESE YAPILIYOR"



Burada konuşan Bakan Mustafa Varank, "Bir diğer önemli adımımız, Organize Sanayi Bölgelerinde, Covid-19 testlerini başlatmak oldu. Bu testler rastgele, yani hastalık şikayeti olsun olmasın bu bölgelerde çalışan herkese yapılıyor. Kocaeli ve Ankara'da testler devam ediyor." dedi.