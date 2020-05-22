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İstanbul'da corona virüs kısıtlamaları ne zaman kalkacak?

'da koronavirüs kısıtlamaları ne zaman kalkacak? merakla yanıtı beklenen sorunun cevapları belli olmaya başladı. İstanbul başta olmak üzere hasta yoğunluğunun en fazla olduğu kentler, normalleşmede son sırada yer alacak. İstanbul için bu tarihin haziran ayı ortasından sonra olması bekleniyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.05.2020
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İSTANBUL'DA CORONA VİRÜS KISITLAMALARI NE ZAMAN KALKACAK?

Gündemdeki başlıklardan biri de 31 kent için alınan ve aşama aşama azaltılarak 15 kent için sürdürülen seyahat kısıtlaması oldu. Toplantıda seyahat kısıtlaması ile virüsün yoğun olan kentlerden, diğer kentlere yayılmasının engellendiği değerlendirildi.

HEDEF HAZİRAN ORTASI
Kısıtlama uygulanan 15 kentteki hasta sayıları da toplantıda ele alındı. Bu rakamlar doğrultusunda önümüzdeki günlerde de parça parça olarak seyahat kısıtlamaları kaldırılması öngörüldü. insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgeler yüksek riskli olarak değerlendiriliyor. başta olmak üzere hasta yoğunluğunun en fazla olduğu kentler ise normalleşmede son sırada yer alması planlanıyor. İstanbul için bu tarihin haziran ayı ortasından sonra olması bekleniyor.

EMİNÖNÜ'NDE BAYRAM YOĞUNLUĞU
Bayram tatilini evinde geçirecek vatandaşlar kısıtlama öncesi Eminönü'ne akın etti. Bayram şekeri, lokum ve kahve alışverişi yapanlar yoğunluk oluşturdu.

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