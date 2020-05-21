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İstanbul trafiğinde yoğunluk! Durma noktasına geldi

’da sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesinin ardından trafikte yaşanan yoğunluk dikkatlerden kaçmıyor. E-5 karayolunda yoğunluk oluşurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.05.2020 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020
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İSTANBUL'DA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

trafiği, son zamanların en yoğun anlarından birini yaşıyor. Saat 17.00 itibariyle yoğunluk haritasına göre, trafik yoğunluğu yüzde 53'e ulaştı.

YOĞUN TRAFİK YAŞANIYOR

Trafik yoğunluğu özellikle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehiter Köprğüsü girişinde, D-100 Karayolu Cevizlibağ ile arasında, Basın Ekpres Yolu'nun TEM Otoyolu bağlantısında yoğun trafik yaşanıyor.

DURMA NOKTASINA GELDİ

Yollarda trafik kimi zaman durma noktasına geldi. Toplu taşıma kullanmak isteyen vatandaşlar da üst geçitlerde yoğunluk oluşturdu.

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