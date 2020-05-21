İstanbul trafiğinde yoğunluk! Durma noktasına geldi
İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesinin ardından trafikte yaşanan yoğunluk dikkatlerden kaçmıyor. E-5 karayolunda yoğunluk oluşurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
İstanbul trafiği, son zamanların en yoğun anlarından birini yaşıyor. Saat 17.00 itibariyle İstanbul trafik yoğunluk haritasına göre, trafik yoğunluğu yüzde 53'e ulaştı.
YOĞUN TRAFİK YAŞANIYOR
Trafik yoğunluğu özellikle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehiter Köprğüsü girişinde, D-100 Karayolu Cevizlibağ ile Küçükçekmece arasında, Basın Ekpres Yolu'nun TEM Otoyolu bağlantısında yoğun trafik yaşanıyor.
DURMA NOKTASINA GELDİ
Yollarda trafik kimi zaman durma noktasına geldi. Toplu taşıma kullanmak isteyen vatandaşlar da üst geçitlerde yoğunluk oluşturdu.
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