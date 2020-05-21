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Haberler Galeri Denize girmek yasak mı? 2020 Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, İzmir, Antalya'da denize girmek serbest mi?

Denize girmek yasak mı? 2020 Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, İzmir, Antalya'da denize girmek serbest mi?

Son dakika... Denize girmek yasak mı? Plajlar ne zaman açılıyor? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında mesire-ören yerleri, piknik alanları ve sahillere girişe yasaklanmıştı. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte plajların ne zaman açılacağı araştırılmaya başlandı. Denize girmek isteyen vatandaşlar, denize girmenin yasak olup olmadığını araştırıyor. Peki, denize girmek yasak mı? 2020 Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, İzmir, Antalya'da denize girmek serbest mi? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 21.05.2020 17:02 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 17:06
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Denize girmek yasak mı? 2020 Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, İzmir, Antalya'da denize girmek serbest mi?

Denize girmek serbest mi? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında mesire-ören yerleri, piknik alanları ve sahillere girişe yasaklanmıştı. 11 Mayıs'ta AVM, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin açılmasıyla birlikte kapalı olan yerlerin hangi tarihte açılacağı merak ediliyor. Bu kapsamda hava sıcaklıklarının da artmasıyla birlikte plajların ne zaman açılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, denize girmek yasak mı? 2020 Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, İzmir, Antalya'da denize girmek serbest mi? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

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Denize girmek yasak mı? 2020 Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, İzmir, Antalya'da denize girmek serbest mi?

DENİZDE GİRMEK YASAK MI?

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım önlemler alındı. Bu kapsamda yurt genelinde denize girmek yasaklandı. Normalleşme planı çerçevesinde plajların ne zaman açılacağı yönünde resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Denize girmek yasak mı? 2020 Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, İzmir, Antalya'da denize girmek serbest mi?

METEOROLOJİDEN SICAK HAVA DALGASI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu hafta sonu cuma gününden itibaren gelecek hafta ortasına kadar hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak.

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Denize girmek yasak mı? 2020 Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, İzmir, Antalya'da denize girmek serbest mi?

Sıcaklıkların Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği ve "uzun yıllar mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık" değerlerini yer yer aşabileceği öngörülüyor.

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Denize girmek yasak mı? 2020 Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, İzmir, Antalya'da denize girmek serbest mi?

Yurdun diğer bölgelerinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlıların aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunulmaması önem taşıyor.