Denize girmek serbest mi? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında mesire-ören yerleri, piknik alanları ve sahillere girişe yasaklanmıştı. 11 Mayıs'ta AVM, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin açılmasıyla birlikte kapalı olan yerlerin hangi tarihte açılacağı merak ediliyor. Bu kapsamda hava sıcaklıklarının da artmasıyla birlikte plajların ne zaman açılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, denize girmek yasak mı? 2020 Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, İzmir, Antalya'da denize girmek serbest mi? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...