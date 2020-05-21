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Denize girmek yasak mı? 2020 Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, İzmir, Antalya'da denize girmek serbest mi?
Son dakika... Denize girmek yasak mı? Plajlar ne zaman açılıyor? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında mesire-ören yerleri, piknik alanları ve sahillere girişe yasaklanmıştı. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte plajların ne zaman açılacağı araştırılmaya başlandı. Denize girmek isteyen vatandaşlar, denize girmenin yasak olup olmadığını araştırıyor. Peki, denize girmek yasak mı? 2020 Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, İzmir, Antalya'da denize girmek serbest mi? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 21.05.2020 17:02Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 17:06