Corona virüse karşı yeni silah yolda! Van'da üretilecek...

El dezenfektanları, Kovid-19 salgını nedeniyle adeta her evin vazgeçilmezi haline geldi. Hijyen açısından uzmanların kullanımını önerdiği dezenfektanlar zaman zaman ciltte tahrişlere neden olabilirken, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı'nden Doç. Dr. Nurettin Mengeş tarafından ilginç bir çalışma yürütülüyor.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da desteklenen proje kapsamında ilk kez içeriğinde alkol olmayan ve tamamen milli imkanlarla hazırlanacak yeni dezenfektan formül sayesinde cilt tahrişinin tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor.