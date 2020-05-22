Corona virüse karşı yeni silah yolda! Van'da üretilecek...
Koronavirüs salgını nedeniyle herkesin kullandığı dezenfektan ile ilgili flaş gelişme. İçeriğinde alkol olmayan ve bu nedenle cildi tahriş etmeyecek, tamamen milli imkanlarla hazırlanacak yeni dezenfektan çalışmaları sürüyor.
El dezenfektanları, Kovid-19 salgını nedeniyle adeta her evin vazgeçilmezi haline geldi. Hijyen açısından uzmanların kullanımını önerdiği dezenfektanlar zaman zaman ciltte tahrişlere neden olabilirken, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı'nden Doç. Dr. Nurettin Mengeş tarafından ilginç bir çalışma yürütülüyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da desteklenen proje kapsamında ilk kez içeriğinde alkol olmayan ve tamamen milli imkanlarla hazırlanacak yeni dezenfektan formül sayesinde cilt tahrişinin tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor.
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