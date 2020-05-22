22 Mayıs 2020, Cuma
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Corona virüse karşı yeni silah yolda! Van'da üretilecek...

salgını nedeniyle herkesin kullandığı ile ilgili flaş gelişme. İçeriğinde alkol olmayan ve bu nedenle cildi tahriş etmeyecek, tamamen milli imkanlarla hazırlanacak yeni dezenfektan çalışmaları sürüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.05.2020
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VİRÜSE KARŞI YENİ SİLAH YOLDA! VAN'DA ÜRETİLECEK...

El dezenfektanları, Kovid-19 salgını nedeniyle adeta her evin vazgeçilmezi haline geldi. Hijyen açısından uzmanların kullanımını önerdiği dezenfektanlar zaman zaman ciltte tahrişlere neden olabilirken, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı'nden Doç. Dr. tarafından ilginç bir çalışma yürütülüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da desteklenen proje kapsamında ilk kez içeriğinde alkol olmayan ve tamamen milli imkanlarla hazırlanacak yeni formül sayesinde cilt tahrişinin tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor.

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