Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açıldı! A Haber son teknoloji hastanenin içini görüntüledi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün hizmete açıldı. Törende Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Japonya Başbakanı Abe'nin ardından konuşan Başkan Recep Erdoğan açıklamasında "Burası sağlık turizminde Türkiye'nin marka eserlerinden biri olacak. Milletimizle beraber İstanbul Havalimanı ile yakınlığı ile yabancı misafirlerimize de hizmet verecektir. Bu şu demektir artık İstanbul uluslararası bir sağlık merkezi haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

A HABER GÖRÜNTÜLEDİ

A Haber açılışı yapılan 789 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu ve 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alana sahip hastanenin içine girdi ve izleyicileri için görüntüledi.

Yoğun bakımlardaki cihazlar son teknoloji ile donatılırken odalardaki temizlik ve 5 yıldızlı otelleri aratmayan konfor ortamı dikkatlerden kaçmadı.

HASTANENİN ÖZELLİKLERİ!

789 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu ve 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alana sahip hastane, 2 bin 68 sismik izolatör ile depreme dayanaklı olarak inşa edildi. Ayrıca, 3 heliportu bulunan, 10 bloktan oluşan hastane, 456'sı yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip.

4 AYRI ACİL SERVİS BULUNUYOR

Özellikle yoğun bakım ihtiyacının olduğu bir dönemde önemli bir işlev üstlenecek hastanede, 30 bin metrekare kapalı alan içinde erişkin, çocuk, travma ve kadın doğum olmak üzere 4 ayrı acil servis bulunuyor.

Hastanede, günlük asgari 7 bin hastaya hizmet verecek düzeyde tanı ve tedavi üniteleri olan acil servislerde, negatif basınçlı odaların da bulunduğu ve gerektiğinde acil yoğun bakım şartlarının sağlanabileceği 226 gözlem alanı yer alıyor.

BİR İLKE İMZA ATILDI

Ameliyat sırasında hastaya anestezi halindeyken ışın tedavisi uygulanabilen "Xoft Intraoperatif Radyoterapi" (IORT) sistemi de ilk defa bu hastanede kullanılacak. Öte yandan, "Enerji ve Çevre Dostu" tasarımlarla inşa edilen hastanede, 654 kişilik 2 konferans salonu da bulunuyor.



