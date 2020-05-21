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Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açıldı! A Haber son teknoloji hastanenin içini görüntüledi

ve , Başkan ve Şinzo Abe'nin katılımıyla tam kapasite hizmete girdi. Son teknoloji ile donatılan hastanenin içini A Haber görüntüledi.

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Giriş Tarihi: 21.05.2020 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020
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DEV HASTANE AÇILDI! A HABER ��ÇİNİ GÖRÜNTÜLEDİ

ve bugün hizmete açıldı. Törende Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Abe'nin ardından konuşan Başkan Recep Erdoğan açıklamasında "Burası sağlık turizminde 'nin marka eserlerinden biri olacak. Milletimizle beraber Havalimanı ile yakınlığı ile yabancı misafirlerimize de hizmet verecektir. Bu şu demektir artık İstanbul uluslararası bir sağlık merkezi haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açıldı! A Haber son teknoloji hastanenin içini görüntüledi ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ AÇILDI! A HABER SON TEKNOLOJİ HASTANENİN İÇİNİ GÖRÜNTÜLEDİ

A HABER GÖRÜNTÜLEDİ

A Haber açılışı yapılan 789 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu ve 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alana sahip hastanenin içine girdi ve izleyicileri için görüntüledi.

Yoğun bakımlardaki cihazlar son teknoloji ile donatılırken odalardaki temizlik ve 5 yıldızlı otelleri aratmayan konfor ortamı dikkatlerden kaçmadı.

HASTANENİN ÖZELLİKLERİ!

789 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu ve 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alana sahip hastane, 2 bin 68 sismik izolatör ile depreme dayanaklı olarak inşa edildi. Ayrıca, 3 heliportu bulunan, 10 bloktan oluşan hastane, 456'sı yatağı olmak üzere toplam 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip.

4 AYRI ACİL SERVİS BULUNUYOR

Özellikle yoğun bakım ihtiyacının olduğu bir dönemde önemli bir işlev üstlenecek hastanede, 30 bin metrekare kapalı alan içinde erişkin, çocuk, travma ve kadın doğum olmak üzere 4 ayrı bulunuyor.

Hastanede, günlük asgari 7 bin hastaya hizmet verecek düzeyde tanı ve tedavi üniteleri olan acil servislerde, negatif basınçlı odaların da bulunduğu ve gerektiğinde acil yoğun bakım şartlarının sağlanabileceği 226 gözlem alanı yer alıyor.

BİR İLKE İMZA ATILDI

Ameliyat sırasında hastaya anestezi halindeyken ışın tedavisi uygulanabilen "Xoft Intraoperatif Radyoterapi" (IORT) sistemi de ilk defa bu hastanede kullanılacak. Öte yandan, " ve Çevre Dostu" tasarımlarla inşa edilen hastanede, 654 kişilik 2 konferans salonu da bulunuyor.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde kritik açıklamalar SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ AÇILIŞ TÖRENİ'NDE KRİTİK AÇIKLAMALAR

Son dakika: Bakan Koca'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılışında önemli açıklamalar SON DAKİKA: BAKAN KOCA'DAN BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ AÇILIŞINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

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