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CHP'li ismin destek verdiği ''camide müzik'' skandalına soruşturma açıldı

Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir’in farklı camilerin hoparlörlerinden aynı anda ezan sesi yerine İtalyanca Bella Ciao'nun çalındığı iddiası ile ilgili eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilmesi ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle hesaplarından paylaşanlar hakkında, “Dini değerleri alenen aşağılamak” suçundan, resen soruşturma başlattı. İşte Sabah Gazetesi'nden 'ın özel haberi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.05.2020
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CHP'Lİ İSMİN DESTEK VERDİĞİ ''CAMİDE MÜZİK'' SKANDALINA SORUŞTURMA AÇILDI

'in çeşitli bölgelerindeki bazı camilerin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce '' çalınması üzerine soruşturma başlatıldı.

İzmir'de bugün akşam saat 17.00 sıralarında garip bir olay yaşandı. Kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemle ezan okunan Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki bazı camilerin frekansına korsan bir şekilde müdahil olunarak cami hoparlörlerinden İtalyan partizan marşı olarak bilinen 'Çav Bella' çalındı. Müziği duyanlar kulaklarına inanamadı.

İZMİR MÜFTÜLÜĞÜNDEN SUÇ DUYURUSU

İzmir Müftülüğünce yapılan açıklamada, yaşanılan olay doğrulanırken şu ifadelere yer verildi: "Bugün saat 17.00 sularında ilimizin çeşitli bölgelerindeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemimizin frekansına korsan şekilde müdahil olmak suretiyle bir sabotaj gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili gerekli suç duyurusunda bulunulmuş ve gerekli inceleme başlatılmıştır."

Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilmesi ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle hesaplarından paylaşanlar hakkında, "Dini değerleri alenen aşağılamak" suçu kapsamında, resen başlatıldığı öğrenildi.

Başsavcılıkça İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimlerine talimat verildiği öğrenildi.

NAZİF KARAMAN - SABAH

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