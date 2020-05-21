Figen Yüksekdağ için karar verildi!
Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "suç işlemeye tahrik" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçlarından yargılandığı davada tutukluluğunun devamına karar verildi.
Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Yüksekdağ'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle duruşmaya katılmak istemediğine dair dilekçe gönderdiği açıklandı. Yüksekdağ'ın avukatlarından Can Tombul ise duruşma salonunda hazır bulundu.
Dava dosyasına gelen belgelerin duruşma zaptına geçirilmesinin ardından Tombul'dan diyecekleri soruldu.
Yüksekdağ'ın 3 yılı aşkın süredir Kocaeli'deki cezaevinde tutuklu bulunduğunu, Kocaeli'nin de koronavirüs salgınının en yoğun görüldüğü illerden olduğunu ifade eden Tombul, uzun tutukluluk süresi ve salgın hastalık göz önünde bulundurularak müvekkilinin tahliyesini istedi.
Görüşü sorulan duruşma savcısı ise sanığın tutukluluğunun devamı yönünde karar verilmesini talep etti.
Müzakerenin ardından ara kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verildiğini ve duruşmanın 14 Temmuz'a ertelendiğini bildirdi.
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