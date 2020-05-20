Son dakika: FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri’ndeki sınav usulsüzlüğüne ilk dava! Komisyon üyelerine teker teker dava açılıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2013 yılındaki Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakatlarında örgütsel şifreleme yöntemiyle, örgüt üyesi olmayan adayların elenmesiyle ilgili komisyonda görev alan 78 şüpheliyle ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda 43 şüpheli hakkında geçtiğimiz Ekim ayında gözaltı kararı verilirken yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. 43 şüphelinin her birine yargılamaların hızlı olması amacıyla tek tek dava açılma aşamasına geçildi. Bunlardan ilki mülakat komisyonunda görevli İstihbarat subayı Yusuf Keleş oldu. Hazırlanan iddianamede özellikle 2013 yılı olmak üzere 2010- 2015 yılları arasında Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nda FETÖ üyesi komutanlar tarafından mobinge uğrayan, TSK'dan ayrılmak zorunda kalan, mülakatlarda elenen 23 isim 'müşteki' olarak yer aldı. İddianamede 10 isim de 'tanık' sıfatıyla yer aldı.

MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Hazırlanan iddianame İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan ayrıca tutuklu olarak yargılanması nedeniyle söz konusu mahkemeye gönderildi. Keleş'in 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'Siyasi amaçla veya kişisel çıkar sağlamak için memuriyet nüfuzunun kötüye kullanılması, 'Askeri ceza kanununa muhalefet' suçlarından cezalandırılması istendi. Şüphelinin aynı zamanda 'Ankesörlü telefon' yoluyla örgütsel iletişimde bulunduğu belirlendi.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ RAKAMLARA DİKKAT EDİLDİ

FETÖ, TSK'ya sızmak için sınav sorularını çalmakla kalmayıp işini şansa bırakmayarak, örgüt üyelerinin sözlü mülakatlardan da geçebilmeleri için özel bir yöntem geliştirdi. Tespitlere göre askeri sınavları kazanan örgüt üyesi öğrencilerin kimlik numaraları mahrem imamları vasıtasıyla TSK'daki Personel Daire Başkanlığı'nda görev yapan FETÖ'cü üyelere gönderildi. Burada öğrencilere, ikinci ve üçüncü rakamının toplamı 9-10-11-12 olacak şekilde aday numaraları verildi. Mülakat komisyonundaki örgüt üyeleri de önlerine gelen FETÖ üyesi adayların numaralarına bakarak bu formülü uyguladı ve mülakattan geçirdi.

516'DA 513'Ü FETÖ'CÜ ÇIKTI

Tespitlere göre 2013 yılı DAMYO (Deniz Astsubay Yüksek Okulu) ikinci aşama mülakat sınavına katılmaya hak kazanan toplam aday sayısı 13 bin 893 oldu. Kodlamaya uyan sayı 4 bin 76, mülakata katılan ise 2 bin 942 adaydan bin 691'inin kodlamaya uyduğu bin 251'inin ise uymadığı belirlendi. Kesin kayıt yaptıran 516 adaydan 513'ü bilirkişilerce tespit edilen ve adaylara verilen 6 basamaklı aday numarasının 2 ve 3. basamaktaki sayı değerlerinin toplamı 9,10,11,12 olan formüle uyduğu tespit edildi.

KAYIT YAPTIRAN 213'TEN 211'İ YAKAYI ELE VERDİ

Bir diğer tespit ise 2013 DHO (Deniz Harp Okulu) ikinci aşama mülakat sınavındaki belirlemeler oldu. Sınava katılmaya hak kazanan toplam aday sayısı 4 bin 572 olurken, kodlamaya uyan sayı bin 250 oldu. Mülakata katılan bin 12 adaydan 771'i 6 basamaklı formüle uyarken, mülakat sınavına sayı değerleri 9 ve 10 olan adaylar çağırıldı. 241'i kodlamaya uymadı, kesin kayıt yaptıran toplam 213 adaydan 211'inin FETÖ'nün formülüne uygun olarak kayıt edildiği belirlendi.

YÜZDE 97'Sİ SINAVI GEÇTİ

T A, [20.05.20 11:02]

KOM Dairesi Başkanlığı Kriptoloji uzmanları tarafından yapılan bilirkişi incelemesi sonucunda, rakamların sayı değerlerinin toplanmasıyla elde edilen değerin rastgele dağılmadıkları, 'Hipotez' testiyle tespit edildi. Bilirkişi raporunda, 'Testin hatalı olma olasılığı atılan 269 tane tavla zarının tamamının '6' gelme olasılığından daha küçüktür' denilerek, "2013 yılında yapılan her iki mülakat için belirtilen örgütsel formüle uyan ve mülakatı geçenlerin tüm mülakatı geçenlere göre oranı yüzde 97.70" denildi.

TAM 105 MİLYON TL ZARAR

Yapılan incelemelere göre 2013 yılında yüzde 97.70 oranında FETÖ mensubu Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu'na sızdırıldığı ortaya çıkarıldı. Bu oranın sayısal karşılığı ise 724 oldu. 724 kişinin mülakattan geçirilerek TSK'ya sızması sağlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın tespitlerine göre bu yolla oluşan kamu zararı ise 105 Milyon 814 Bin TL olduğu ortaya çıkarıldı.



(Sema ALİM DALGIÇ/SABAH)