20 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri’ndeki sınav usulsüzlüğüne ilk dava! Komisyon üyelerine teker teker dava açılıyor

Son dakika: FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri’ndeki sınav usulsüzlüğüne ilk dava! Komisyon üyelerine teker teker dava açılıyor

Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu’nda 2013’teki mülakat komisyonunda kriptolu şifreleme sistemiyle, ’cü olmayan adayları elimine eden istihbarat subayları hakkında iddianame düzenlendi. Savcılığın tespitlerine göre, her iki mülakata girip kesin kayıt yaptıran 729 kişiden 724’ü FETÖ’ye müzahir adaylardan oluşuyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
ABONE OL
DENİZ KUVVETLERİ’NDEKİ SINAV USULSÜZLÜĞÜNDE FLAŞ GELİŞME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2013 yılındaki ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakatlarında örgütsel şifreleme yöntemiyle, örgüt üyesi olmayan adayların elenmesiyle ilgili komisyonda görev alan 78 şüpheliyle ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda 43 şüpheli hakkında geçtiğimiz Ekim ayında gözaltı kararı verilirken yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. 43 şüphelinin her birine yargılamaların hızlı olması amacıyla tek tek dava açılma aşamasına geçildi. Bunlardan ilki mülakat komisyonunda görevli İstihbarat subayı Yusuf Keleş oldu. Hazırlanan iddianamede özellikle 2013 yılı olmak üzere 2010- 2015 yılları arasında Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nda üyesi komutanlar tarafından mobinge uğrayan, 'dan ayrılmak zorunda kalan, mülakatlarda elenen 23 isim 'müşteki' olarak yer aldı. İddianamede 10 isim de 'tanık' sıfatıyla yer aldı.

MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Hazırlanan iddianame İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan ayrıca tutuklu olarak yargılanması nedeniyle söz konusu mahkemeye gönderildi. Keleş'in 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'Siyasi amaçla veya kişisel çıkar sağlamak için memuriyet nüfuzunun kötüye kullanılması, 'Askeri ceza kanununa muhalefet' suçlarından cezalandırılması istendi. Şüphelinin aynı zamanda 'Ankesörlü telefon' yoluyla örgütsel iletişimde bulunduğu belirlendi.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ RAKAMLARA DİKKAT EDİLDİ

FETÖ, TSK'ya sızmak için sınav sorularını çalmakla kalmayıp işini şansa bırakmayarak, örgüt üyelerinin sözlü mülakatlardan da geçebilmeleri için özel bir yöntem geliştirdi. Tespitlere göre askeri sınavları kazanan örgüt üyesi öğrencilerin kimlik numaraları mahrem imamları vasıtasıyla TSK'daki Personel Daire Başkanlığı'nda görev yapan FETÖ'cü üyelere gönderildi. Burada öğrencilere, ikinci ve üçüncü rakamının toplamı 9-10-11-12 olacak şekilde aday numaraları verildi. Mülakat komisyonundaki örgüt üyeleri de önlerine gelen FETÖ üyesi adayların numaralarına bakarak bu formülü uyguladı ve mülakattan geçirdi.

516'DA 513'Ü FETÖ'CÜ ÇIKTI

Tespitlere göre 2013 yılı DAMYO (Deniz Astsubay Yüksek Okulu) ikinci aşama mülakat sınavına katılmaya hak kazanan toplam aday sayısı 13 bin 893 oldu. Kodlamaya uyan sayı 4 bin 76, mülakata katılan ise 2 bin 942 adaydan bin 691'inin kodlamaya uyduğu bin 251'inin ise uymadığı belirlendi. Kesin kayıt yaptıran 516 adaydan 513'ü bilirkişilerce tespit edilen ve adaylara verilen 6 basamaklı aday numarasının 2 ve 3. basamaktaki sayı değerlerinin toplamı 9,10,11,12 olan formüle uyduğu tespit edildi.

KAYIT YAPTIRAN 213'TEN 211'İ YAKAYI ELE VERDİ

Bir diğer tespit ise 2013 DHO (Deniz Harp Okulu) ikinci aşama mülakat sınavındaki belirlemeler oldu. Sınava katılmaya hak kazanan toplam aday sayısı 4 bin 572 olurken, kodlamaya uyan sayı bin 250 oldu. Mülakata katılan bin 12 adaydan 771'i 6 basamaklı formüle uyarken, mülakat sınavına sayı değerleri 9 ve 10 olan adaylar çağırıldı. 241'i kodlamaya uymadı, kesin kayıt yaptıran toplam 213 adaydan 211'inin FETÖ'nün formülüne uygun olarak kayıt edildiği belirlendi.

YÜZDE 97'Sİ SINAVI GEÇTİ

T A, [20.05.20 11:02]
KOM Dairesi Başkanlığı Kriptoloji uzmanları tarafından yapılan bilirkişi incelemesi sonucunda, rakamların sayı değerlerinin toplanmasıyla elde edilen değerin rastgele dağılmadıkları, 'Hipotez' testiyle tespit edildi. Bilirkişi raporunda, 'Testin hatalı olma olasılığı atılan 269 tane tavla zarının tamamının '6' gelme olasılığından daha küçüktür' denilerek, "2013 yılında yapılan her iki mülakat için belirtilen örgütsel formüle uyan ve mülakatı geçenlerin tüm mülakatı geçenlere göre oranı yüzde 97.70" denildi.

TAM 105 MİLYON TL ZARAR

Yapılan incelemelere göre 2013 yılında yüzde 97.70 oranında FETÖ mensubu Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu'na sızdırıldığı ortaya çıkarıldı. Bu oranın sayısal karşılığı ise 724 oldu. 724 kişinin mülakattan geçirilerek TSK'ya sızması sağlandı. Komutanlığı'nın tespitlerine göre bu yolla oluşan kamu zararı ise 105 Milyon 814 Bin TL olduğu ortaya çıkarıldı.

(Sema ALİM DALGIÇ/SABAH)

ODA TV'ci Barış Pehlivan'a FETÖ şüphelisi avukattan ziyaret ODA TV'Cİ BARIŞ PEHLİVAN'A FETÖ ŞÜPHELİSİ AVUKATTAN ZİYARET
Son dakika: Türkeş’in ölümünde FETÖ izi iddiası! Terörist başı Gülen Türkeş’in vefatından 4-5 gün önce neler söyledi? Latif Erdoğan canlı yayında anlattı |Video SON DAKİKA: TÜRKEŞ’İN ÖLÜMÜNDE FETÖ İZİ İDDİASI! TERÖRİST BAŞI GÜLEN TÜRKEŞ’İN VEFATINDAN 4-5 GÜN ÖNCE NELER SÖYLEDİ? LATİF ERDOĞAN CANLI YAYINDA ANLATTI |VİDEO
FLO'nun da içinde bulunduğu Ziylan Ayakkabıcılık Yönetim Kurulu üyesi Aykut Büyükekşi hakkında  FETÖ davası! FLO'NUN DA İÇİNDE BULUNDUĞU ZİYLAN AYAKKABICILIK YÖNETİM KURULU ÜYESİ AYKUT BÜYÜKEKŞİ HAKKINDA  FETÖ DAVASI!
ANALİZ - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu Genel Başkan yapan komplo süreci ve FETÖ izi |Video ANALİZ - CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU’NU GENEL BAŞKAN YAPAN KOMPLO SÜRECİ VE "FETÖ" İZİ |VİDEO
Son dakika: Kuleli Askeri Lisesi soruşturmasında fezleke tamamlandı! FETÖ elebaşı Gülen dahil edildi SON DAKİKA: KULELİ ASKERİ LİSESİ SORUŞTURMASINDA FEZLEKE TAMAMLANDI! FETÖ ELEBAŞI GÜLEN DAHİL EDİLDİ
Son dakika: Türkeş’in ölümünde FETÖ izi iddiası! Terörist başı Gülen Türkeş’in vefatından 4-5 gün önce neler söyledi? Latif Erdoğan canlı yayında anlattı |Video

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA